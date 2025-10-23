OM : la presse française détruit Emerson

Que de regrets pour l’Olympique de Marseille ! Bien lancés par un missile d’Igor Paixão, les hommes de Roberto De Zerbi étaient sereins. Le Sporting CP ne les inquiétait quasiment pas et ils étaient en très bonne position pour confirmer leur état de forme actuel et surtout remporter leur deuxième match consécutif de Ligue des Champions. Et puis tout a basculé à la fin de la première période. Déjà averti, Emerson (31 ans) pensait obtenir le penalty du break. Malheureusement pour lui, les ralentis de la VAR montraient une simulation plus que grotesque. En un instant, l’OM est passé du penalty du 2-0 à une deuxième période à gérer en infériorité numérique.

De héros à zéro

La suite, on la connaît et Marseille a fini par s’incliner 2-1. À l’issue du match, les Olympiens pestaient contre l’arbitre du match, M. Obrenovic, à l’image de Pierre-Emerick Aubameyang. « Les arbitres n’ont pas du tout été au niveau ce soir. En première mi-temps, le Sporting n’a pas créé de problème, au contraire, on était plutôt bien, mais le premier jaune d’Emerson, c’est scandaleux : il ne peut rien faire avec sa main. (…) L’arbitre ? Nous, on n’a pas le droit de lui parler, car il n’y a que les capitaines qui peuvent parler. C’est scandaleux d’avoir un arbitre comme ça en Ligue des Champions, mais bref… Ça nous pénalise, car on fait un bon match », confiait le Gabonais au micro de Canal+.

De son côté, Roberto De Zerbi fulminait également et pointait surtout du doigt le premier carton jaune reçu par Emerson. Une sanction que l’Italien a jugée sévère. S’il est vrai que l’ancien pensionnaire de Chelsea ne pouvait pas se couper le bras sur l’action contestée par RDZ, la presse française n’a pas cherché à lui trouver des excuses pour son expulsion. Bien au contraire. « Si cette sentence de l’Italien peut s’entendre, il est plus délicat de défendre la suite des événements et la façon dont Palmieri, au vécu pourtant XXL (vainqueur de l’Euro 2021, de la C3 et de la C1 avec Chelsea en 2019 et 2021, de la C4 avec West Ham en 2023), a plongé, mauvais réflexe et fausse bonne idée devant les écrans 4K de toute l’Europe », peut-on lire dans les colonnes de L’Équipe.

« Pourquoi tricher, essayer de truander, alors que des dizaines de caméras de sécurité sont en permanence braquées sur vous ? »

Idem chez nos confrères du Parisien. « Déjà averti pour une faute de main à 30 m de son but, le latéral brésilien est passé de héros à zéro en quelques instants. Alors qu’il pensait avoir offert un penalty à ses coéquipiers juste avant la pause pour creuser l’écart et enfoncer les Lisboètes, l’ancien joueur de Chelsea a finalement reçu un deuxième carton jaune pour une simulation évidente. Cruel, mais logique, et surtout décisif. » Enfin, la charge la plus violente a été lancée par La Provence. Ulcéré par le comportement d’un joueur aussi expérimenté, le quotidien marseillais a taillé un costard sur mesure à Emerson.

« Les grands mystères du foot moderne. Pourquoi tricher, essayer de truander, alors que des dizaines de caméras de sécurité sont en permanence braquées sur vous ? Certes l’effort soutenu, sur la scène européenne plus qu’ailleurs, a tendance à obscurcir le jugement. La perte de lucidité explique, parfois, les pires bévues. Mais là… difficile, pour ne pas dire impossible, de trouver des circonstances atténuantes à Emerson Palmieri. L’Italo-brésilien a littéralement fini le jeu, en remportant l’Euro, la Ligue des Champions, l’Europa et la Conférence. L’ex-Blue, 31 printemps au compteur, a roulé sa bosse dans les meilleurs championnats. S’il a bien un atout dans sa manche, celui-ci se nomme expérience. Mais rien de tout cela ne l’a empêché de débrancher son cerveau. » Emerson doit avoir les oreilles qui sifflent ce matin.