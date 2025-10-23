Bayern Munich : bonne nouvelle pour Jamal Musiala

Jamal Musiala a disparu des terrains de football depuis le 5 juillet dernier et la demi-finale de la Coupe du Monde des Clubs perdue face au PSG (2-0). Le milieu de terrain allemand est resté à terre après une intervention de Gigio Donnarumma, qui lui a fracturé le péroné et contraint à rejoindre l’infirmerie pour au moins 4 mois.

Le joueur de 22 ans commence à entrevoir la lumière au bout du tunnel. Il a repris l’entraînement ce matin à Munich pour des séances individuelles. «On fait ça étape par étape, je suis content de revenir sur le terrain», a réagi Musiala sur les réseaux sociaux du Bayern Munich. Son retour à la compétition pourrait intervenir d’ici au mois de décembre.