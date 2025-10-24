Premier League : Leeds enfonce West Ham

Dans ce duel de malades entre Leeds United et West Ham, l’urgence était de sortir rapidement de la zone rouge. Les Peacocks, qui n’ont plus gagné depuis le 20 septembre dernier, recevaient des Hammers relégables et qui n’ont gagné qu’une seule fois en huit journées. Et en moins de trois minutes, Aaronson ouvrait le score pour Leeds United, avant que Rodon ne fasse le break en un quart d’heure (2-0, 15e).

West Ham, qui a cru égaliser après un but refusé de Paqueta (34e), n’a rien pu faire et n’a pu que réduire le score par Fernandes (2-1, 90e). Les Hammers encaissent encore une nouvelle défaite et pointent à la 17e place de Premier League avant la réception difficile de Newcastle, pendant que Leeds se replace et prend la 13e place avant d’affronter Brighton.