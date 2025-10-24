L’Espagne lance déjà le Clasico, Liverpool cible un crack à 86 M€ pour cet hiver

Le Clasico fait flamber l’Espagne

En Espagne, on est à J-2 avant le Clasico tant attendu entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Le choc entre les deux ennemis jurés fait déjà la Une de toute la presse espagnole. « Lamine réchauffe le Clasico », placarde le journal Sport. Le média catalan lance les hostilités en comparant les deux stars Lamine Yamal et Kylian Mbappé. Si Yamal n’a pas encore retrouvé son niveau de la saison dernière et que Mbappé réalise un début de saison de folie, l’Espagnol a un avantage. Sur les 8 confrontations entre les deux hommes, l’Espagnol est ressorti vainqueur à 7 reprises. Pour la presse espagnole, ce sera assurément un duel spectaculaire, déjà un duel pour le Ballon d’Or. Mundo Deportivo parle du Classique de Lamine. Le point de vue de la presse madrilène sur le Clasico de dimanche. Pour le journal Marca, la BMV, Bellingham, Mbappé, Vinicius, est fin prêt pour le choc. Le match face à la Juventus a permis à Bellingham de reprendre confiance. Avec un Mbappé en feu depuis le début de la saison et un Vinicius retrouvé, les Madrilènes sont confiants. Le journal AS évoque toutefois quelques inconnues. S’il n’y a pas de doute sur les joueurs en attaque, Xabi Alonso doit encore réfléchir au milieu idéal à aligner. Le coach espagnol devra aussi prendre en compte le facteur Raphinha comme l’explique le journal AS. Le Brésilien devrait recevoir le feu vert ce samedi avant de se rendre à Madrid avec l’équipe.

Liverpool active une nouvelle piste

Dans le Daily Mail, on évoque une nouvelle piste pour le mercato hivernal pour les hommes d’Arne Slot. Visiblement, la direction compte bien rester sur la ligne de conduite du mercato estival, à savoir dépenser sans compter. Selon le tabloïd, Liverpool fait partie des clubs qui surveillent de près l’ailier de Bournemouth, Antoine Semenyo. Le club anglais serait toutefois extrêmement réticent à envisager une vente de Semenyo en janvier, tout transfert serait probablement prévu pour l’été prochain. Les Cherries n’ont pas forcément besoin d’argent après un mercato record en termes de ventes (238 M€) avec les départs de Kerkez, Huijsen ou encore Zabarnyi. En ce sens, Bournemouth exige au minimum 86 M€ pour Semenyo.

A Benfica, on doit choisir un nouveau président

Le SL Benfica est en mode élection. Le journal A Bola parle d’attaque finale sur sa Une, ce samedi le candidat qui mènera la destinée des Aigles sera désigné pour les quatre prochaines années. Qui succèdera à Rui Costa, actuellement président par intérim après la destitution de Luis Felipe Vieira, soupçonné d’escroquerie et arrêté en juillet dernier ? Deux candidats accéderont au second tour qui aura lieu le 8 novembre. En attendant, les six candidats à la présidence ont échangé au cours d’un débat télévisé qui aura duré près de 4 heures, comme le relaye Record. Au pays, on se félicite du bon déroulement de cet exercice pour le moins compliqué. Les six candidats ont débattu avec respect, ce qui est assez rare pour le souligner. Comme attendu, Rui Costa a été le plus visé, mais il a gardé son sang-froid, n’a pas hésité à aborder les problèmes et a démontré une bonne connaissance des sujets. Il ressort vainqueur selon la presse portugaise.