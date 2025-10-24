La statistique désastreuse de l’OGC Nice sur la scène européenne

Défait par le Celta (2-1) jeudi soir à Vigo lors de la troisième journée de Ligue Europa, l’OGC Nice n’en finit plus de décevoir sur la scène européenne. La donne est simple, le Gym n’a pas gagné pour la 15e fois d’affilée et n’a même plus mené au score en Europe depuis deux ans et demi.

En effet, les Aiglons n’ont plus mené au score en Coupe d’Europe depuis 1204 minutes de jeu, soit plus de 13 matchs ou 918 jours. La dernière fois que les Niçois ont pris l’avantage dans un match européen, c’était le 20 avril 2023 contre Bâle en Ligue Conférence (2-1) grâce à un but de Gaëtan Laborde avant que Jean-Kévin Augustin n’égalise pour les Suisses.