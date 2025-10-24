Les Madrilènes sont fous furieux contre Lamine Yamal

«Oui, ils volent, ils se plaignent tout le temps…» On savait Lamine Yamal sûr de lui. En juin dernier, alors que la lutte pour le Ballon d’Or faisait rage avec Ousmane Dembélé, le crack espagnol du FC Barcelone n’avait pas hésité à donner rendez-vous publiquement au Parisien à l’occasion de la demi-finale de la Ligue des Nations afin de régler cette histoire définitivement. Le Blaugrana a bien pris le dessus sur le Français, mais au final, c’est bien « Dembouz » qui a été sacré au Théâtre du Châtelet. Mais cette fois, cette déclaration sur le Real Madrid faite au streamer espagnol Ibai Llanos dépasse tout.

On sait que la tension monte d’un cran en Espagne à l’heure où le Clasico approche et que ce match donne souvent lieu à des scènes de passion extrême. Les plus anciens se souviennent encore, par exemple, de l’accueil assourdissant et terrible du Camp Nou à l’occasion du retour de Luis Figo en Catalogne il y a 25 ans. Mais pas grand monde se souvient d’un Madrilène ou d’un Barcelonais accusant l’autre clan de voler des matches. Aucun des deux clubs n’a encore réagi, mais du côté des journalistes madrilènes, c’est la stupéfaction. Le premier à avoir dégainé est Edu Aguirre, sur le plateau d’El Chiringuito. Proche de Cristiano Ronaldo et de la Casa Blanca, le journaliste s’est montré très dur à l’encontre de Lamine Yamal.

«Il se croit le roi du football. Il tend à peine la main à Ronaldo (lors de la finale de Ligue des Nations perdue, ndlr). (…) Il se prend pour le roi en disant à une institution qu’elle vole. Une institution qui a des milliers de socios à 48h d’un match très important. C’est très bien de réclamer le Ballon d’Or pour lui, de dire qu’il est le meilleur du monde pour vous. Mais quand il dépasse les limites, il faut le dire. Aucun joueur du monde ne peut dire qu’une institution vole. Peu m’importe qu’il soit avec ses amis à la Kings League. Il pense qu’il est au-dessus de tout, du bien, du mal. Il faut lui dire : "garçon, tu t’es trompé. Tu es très bon, mais tu t’es trompé." Quand il fait bien les choses, on lui dit, mais quand il dépasse les limites, il faut lui dire aussi.»

«Alors qu’il pourrait choisir d’être Messi, Lamine semble vouloir être Piqué»

Chez les suiveurs du club merengue, le célèbre journaliste de AS, supporter de la Casa Blanca, Tomas Roncero, a, lui aussi, posté un message. «Ah Lamine, Lamine… Madrid ne vole pas, j’en suis sûr. Le Barça, durant 17 ans, a payé 8,4 M€ au vice-président du comité technique de l’arbitrage. Tu es avec Piqué, avec Ibai, tous en train de rigoler, mais je vais te dire quelque chose. (…) Tu ne peux pas manquer de respect au Real Madrid. Madrid ne vole pas, jamais. Jamais le Real Madrid n’a payé un seul euro au vice-président du comité technique de l’arbitrage et ton Barça a payé 8,4 M€. Cette tache sera pour toujours dans l’histoire du Barça.» D’autres se sont exprimés sur leurs réseaux sociaux. C’est le cas d’Alexis Rodriguez (Defensa Central). «Cette vidéo de Lamine Yamal devrait être diffusée en boucle à Valdebebas. Dès demain matin. Que la première chose que voient les joueurs soit ce type qui méprise le Real Madrid. Il est temps de le remettre à sa place.» Et de Ramon Alvarez de Mon (radio Marca). «Lamine Yamal est très confiant. J’espère qu’on lui rappellera bientôt ses paroles.».

Ensuite, plusieurs journalistes de l’émission La Tribu, diffusée sur Radio Marca, ont exprimé leur colère. À l’image de Roberto Gomez. «Ce qu’a dit Lamine est très grave. Et cela va avoir des conséquences très graves, d’abord pour lui, puis pour ses coéquipiers. À l’approche d’un match aussi passionné que celui-ci, il faut être prudent. Ce qu’a dit Lamine justifie l’intervention de la Commission anti-violence. Barcelone doit lui donner un avertissement, en public ou en privé, mais on ne peut pas fermer les yeux. Ces déclarations sont très graves et attisent les tensions avant le Clasico. De plus, elles ternissent un beau moment du football. Lamine est un joueur qui a même été applaudi au Bernabéu, mais les supporters du Real Madrid ne l’oublieront pas. "Voler" est un mot horrible, et on ne peut pas dire cela.» Enfin, le présentateur Raul Varela estime que Lamine Yamal se trompe. «Alors qu’il pourrait choisir d’être Messi, Lamine semble vouloir être Piqué, et je pense qu’il va se tromper. Lamine s’est laissé emporter par l’ambiance et par ce jargon d’Internet, mais cela a des conséquences. Il ne s’agit pas d’interdire, mais de comprendre le poids de ses mots.» L’accueil du Bernabéu à la star du Barça promet…