OL : Corentin Tolisso est déçu pour son pénalty manqué

Hier soir, l’OL s’est offert le scalp de Strasbourg au Groupama Stadium (2-1). Mais les Gones auraient pu prendre le large bien avant puisque Corentin Tolisso a frappé un pénalty, qu’il a manqué. C’est la troisième fois que les Lyonnais échouent dans cet exercice cette saison (3 pénaltys manqués sur 3). Le capitaine des Gones, qui a échangé avec Alexandre Lacazette récemment sur le sujet, espère que son équipe rectifiera le tir très vite.

«Pour le penalty, je m’étais dit que je le tirerais. Je voulais le placer au milieu, il était grand. Il y a eu beaucoup de temps entre le coup de sifflet et mon tir ; c’est le troisième penalty qu’on rate, j’espère que le prochain sera le bon.» En revanche, il ne tirera pas le prochain comme il l’a avoué.