OL - Strasbourg : les notes du match

Ce dimanche la 9e journée de Ligue 1 nous offrait un sacré duel entre l’Olympique Lyonnais (7e) et le Racing Club de Strasbourg (6e). Les deux équipes pouvaient ainsi se rapprocher du top 4. À domicile, les Rhodaniens s’organisaient en 4-2-3-1 avec Dominik Greif dans les buts derrière Ainsley Maitland-Niles, Clinton Mata, Moussa Niakhaté et Nicolas Tagliafico. Tanner Tessmann et Tyler Morton formaient le double pivot. Seul en pointe, Pavel Sulc était soutenu par Adam Karabec, Corentin Tolisso et Malick Fofana. De son côté, Strasbourg optait pour un 3-4-3 avec Mike Penders comme dernier rempart. Devant lui, Ismaël Doukouré, Mamadou Sarr et Lucas Högsberg formaient la défense avec Guela Doué et Abdoul Ouattara comme pistons. Valentin Barco et Samir El-Mourabet étaient placés dans l’entrejeu. Enfin, Julio Enciso et Diego Moreira épaulaient Joaquin Panichelli en attaque.

La suite après cette publicité

Le début de match était assez calme. Les deux équipes se contestaient le contrôle du ballon avec un gros travail dans le pressing. Strasbourg se montrait en premier avec Diego Moreira côté droit dont le centre vers la surface était repoussé par Moussa Niakhaté (12e). Juste derrière, les Lyonnais allaient répondre sur une percussion de Pavel Sulc. Le Tchéque déboulait sur la droite, rentrait dans la surface et voyait son tir être repoussé par Mike Penders (13e). Un joli bras de fer entre les deux équipes qui exploitaient le moindre espace et ce sont finalement les Alsaciens qui allaient prendre l’avantage. Sur la droite, Valentin Barco servait Guela Doué dont le piqué vers la surface trouvait Joaquin Panichelli qui s’en allait conclure d’un coup de casque probant (1-0, 25e). Déjà le huitième but de l’Argentin en Ligue 1 cette saison.

La suite après cette publicité

L’OL renverse Strasbourg grâce à Moreira

Pour autant, cela ne refroidissait par l’Olympique Lyonnais et sur la gauche, Tyler Morton lançait dans la surface Malick Fofana. Le Belge avait un contrôle un peu long, mais avait pris le dessus sur Ismaël Doukouré. Son centre devant le but alsacien était malencontreusement détourné par le pauvre Ismaël Doukouré au fond de ses propres filets (1-1, 31e). Dans la foulée de son égalisation, l’Olympique Lyonnais allait même avoir l’occasion de prendre l’avantage. Dans la surface alsacienne côté droit, Valentin Barco faisait trébucher Corentin Tolisso et provoquait un penalty (38e). Le capitaine lyonnais allait prendre sa chance après visionnage de l’arbitrage vidéo, mais son tir axial était repoussé par la jambe de Mike Penders (43e). Finalement, les deux équipes rentraient aux vestiaires sur un score de parité.

Après la pause, les débats étaient toujours aussi équilibrés. Servi par Joaquin Panichelli sur la gauche de la surface lyonnaise, Diego Moreira armait une volée qui passait à gauche du cadre (55e). Le match allait finalement tourner sur un débordement de Malick Fofana sur la gauche. Fauché par Ismaël Doukouré, il sortait sur civière tandis que le Strasbourgeois était exclu (67e). En supériorité numérique pour plus de 20 minutes, l’Olympique Lyonnais mettait le pied sur le ballon et poussait pour l’emporter. Pavel Sulc se distinguait d’une tête qui passait à gauche du cadre (74e). Strasbourg n’abdiquait pas pour autant et Abdoul Ouattara frappait de loin. Son tir passait au-dessus du but rhodanien (76e). Sur corner, Martin Satriano était proche d’en profiter en fin de match, mais il manquait son geste et tirait sur Mamadou Sarr (90e). Entré à la place de Malick Fofana, Afonso Moreira renversait le match dans les dernières secondes d’une lourde frappe se logeant sur la droite du but alsacien (2-1, 90e +2). Avec cette victoire 2-1, l’Olympique Lyonnais réalise une grande opération et grimpe à la quatrième place.

La suite après cette publicité

Homme du match : Afonso Moreira (non noté) : une semaine de rêve pour le jeune Portugais de 20 ans, qui avait déjà marqué face à Bâle en Ligue Europa. Dès son entrée, il a fait preuve d’insouciance, a provoqué, a accéléré pour déstabiliser une défense strasbourgeoise fatiguée et réduite à dix. Son but, quant à lui, est somptueux : il fixe Lemaréchal avant de repiquer dans l’axe et de lâcher une lourde frappe pour battre Penders et donner la victoire à l’Olympique Lyonnais.

Lyon

- Greif (5) : après un arrêt sur la frappe d’Enciso (17e), le gardien slovaque a été battu sur une tête décroisée de Panichelli (26e). Sollicité au pied, il a fait preuve de précisions sur ses passes courtes, moins sur ses longs ballons (3 réussis sur 9).

- Maitland-Niles (4) : une attitude parfois nonchalante et une défense loin d’être irréprochable face à Diego Moreira. Son apport offensif aura été néant avec seulement un centre tenté durant la rencontre.

La suite après cette publicité

- Mata (6) : loin de Panichelli, l’Angolais se fait devancer par l’Argentin qui dévit le ballon de la tête pour ouvrir le score. Il a fait preuve de plus de caractère dans sa manière de défendre en sortant plus haut, notamment sur Enciso (50e, 52e), quitte à laisser des espaces dans son dos.

- Niakhaté (7) : le Sénégalais a encore une fois tenu la baraque, avec une belle interception sur un centre à ras-de-terre de Moreira (12e). Sur le but strasbourgeois, il peut faire preuve de plus de concentration et sortir plus tôt sur Panichelli. Mais c’est surtout Mata qui s’est fait avoir par l’Argentin. Il a par la suite montré de l’agressivité et de l’assurance dans son duel face à l’avant-centre strasbourgeois.

- Tagliafico (4,5) : il a beaucoup souffert face à un Guela Doué porté vers l’offensive en première période. Sur l’ouverture du score, il est loin de l’Ivoirien dont le centre trouve parfaitement Panichelli. Il s’est d’ailleurs disputé à maintes reprises avec le défenseur strasbourgeois.

- Tessmann (3) : déjà en difficulté face à Bâle en milieu de semaine, l’international américain a été globalement absent sur cette rencontre. Sur le but de Panichelli, il ne suit pas Barco et dévie très légèrement le ballon. Contrairement à un Morton qui est monté en puissance au fil de la rencontre, il l’a longtemps traversé, sans même qu’on se rappelle qu’il était sur le terrain. Remplacé par Mathys De Carvalho (90e).

- Morton (6) : l’Anglais est monté en puissance au fil de la rencontre. Sur le but de Panichelli, il n’est pas tranchant sur Enciso au départ, même s’il n’est pas le fautif principal. Il se rattrape dans la foulée, avec une superbe ouverture pour Fofana sur le but égalisateur (31e). Il termine la rencontre avec 8 récupérations et 5 duels remportés, preuve de son apport conséquent au milieu face au milieu strasbourgeois.

- Karabec (3,5) : sur son côté droit, il n’a pas beaucoup fait la différence. En première période, après une belle sortie de balle sur le côté droit, il doit mieux la donner à Fofana (14e). En seconde période, il n’a pratiquement rien réalisé, puisque son équipe a surtout attaqué à gauche. Remplacé par Rachid Guezzal (77e), dont la frappe a été contrée par Hogsberg (84e).

- Tolisso © (5) : moins en vue, le capitaine lyonnais est toute de même resté fidèle à lui-même : combatif et toujours prêt à presser pour récupérer le ballon. C’est d’ailleurs son interception qui mène au but lyonnais. Dans la foulée, il s’engouffre dans la défense strasbourgeoise et est fauché par Barco. Mais son penalty arrêté par Penders (43e) fait chuter sa note. En deuxième période, il aura été davantage dans le duel, et aura beaucoup dézonné pour apporter de solutions offensivement.

- Fofana (6) : l’international belge a été l’élément le plus en vue offensivement du côté des Gones. Trouvé excellemment par Morton, son contrôle est raté, mais son centre est détourné dans les buts strasbourgeois par Doukouré (31e, 1-1). Lorsqu’il a été trouvé, il a tenté de provoquer et d’accélérer avec plus ou moins de réussite. Son match se termine tragiquement, puisqu’il est fauché par Doukouré au niveau de la cheville (68e). Remplacé par Afonso Moreira (68e). voir ci-dessus

- Sulc (2,5) : le Tchèque a été choisi au détriment de Satriano pour évoluer à la pointe de l’attaque. Mais ce choix ne s’est pas avéré payant. Peu trouvé, il a multiplié les pertes de balle (9), n’a pas su combiner avec ses coéquipiers et n’a jamais représenté un poids pour la défense strasbourgeois. Remplacé par Martin Satriano (77e), qui aura pu mieux faire sur son geste (89e).

Strasbourg

- Penders (5,5) : : le portier belge s’est rapidement illustré en première période. Dès la 13e minute, il s’est bien détendu sur une frappe de Šulc côté droit, avant que Fofana ne soit trop court pour reprendre au second poteau. Il n’a rien pu faire sur le but contre son camp de Doukouré à la 31e. Héroïque juste avant la pause, Penders a repoussé le penalty de Corentin Tolisso d’une parade réflexe de la jambe, alors qu’il avait plongé sur sa droite. Grâce à lui, le Racing a conservé le score nul à la mi-temps. Penders n’a, à nouveau, rien pu faire sur un tir majestueux d’Afonso Moreira à la 92e. Un match frustrant pour lui, qui a sauvé les siens, mais a aussi encaissé 2 buts.

- Høgsberg (4,5) : : aligné sur le côté gauche de la défense à trois, le jeune Danois a connu une première période discrète. Mis sous pression par les montées répétées de Tolisso, il s’en est néanmoins bien sorti dans ses duels avec Karabec, faisant preuve de rigueur sans trop se livrer. Sérieux, mais encore un peu timide dans ses relances. Assez peu sollicité en seconde mi-temps, il a perdu un gros duel de la tête avec Pavel Šulc à la 73e, mais plus de peur que de mal, l’arbitre a finalement sifflé faute. Il a été remplacé par Kendry Páez à la 94e, un choix ultra-offensif, mais probablement trop tardif.

- Sarr (5) : : de retour avec le brassard de capitaine, il a livré une première période contrastée. Autoritaire dans les duels, notamment face à Sulc qu’il a bien contenu à la 29e minute, le défenseur alsacien a néanmoins commis une erreur coûteuse. Sur une relance mal assurée, il a offert le ballon à Morton qui a bien trouvé Fofana : il est donc à l’origine de l’égalisation lyonnaise. Un manque de justesse qui ternit une première période globalement bonne dans l’impact et le placement. Meilleur en seconde période, il a bien contenu Tolisso jusqu’à sa sortie. Il a tout de même, lui aussi, été averti à la 72e pour une vilaine faute.

- Doukouré (2,5) : solide défensivement depuis le début de saison, il occupait l’axe droit de la défense à trois. Bien moins bon que contre le PSG, il s’est montré concentré dans les duels et vigilant dans la couverture, même s’il a parfois été pris dans son dos par la vitesse des Lyonnais. Malheureux ensuite, il a marqué contre son camp à la 31e minute en déviant un centre de Malick Fofana, offrant l’égalisation à l’OL (1-1). Un coup dur vite effacé puisqu’il s’est bien rattrapé dans la foulée en interceptant une passe dangereuse de Tolisso. Touché juste avant la pause, il a néanmoins pu reprendre sa place. Son match a pris encore un tout autre tournent en seconde période : il a été exclu après une terrible faute sur Fofana à la 65e, qui est sorti sur civière. Il est donc à l’origine des deux erreurs majeures du RCSA ce soir : le carton rouge et le but contre son camp.

- Doué (6) : : étincelant depuis le début de saison, le jeune crack strasbourgeois a encore prouvé pourquoi il attire les convoitises de grands clubs italiens. Très actif dans les transitions, il a régulièrement mis le pied sur le ballon pour calmer le jeu, comme à la 14e minute, sur une remise mal assurée des Lyonnais. Toujours juste techniquement, il est à l’origine de l’ouverture du score avec une action à montrer dans toutes les écoles de football : après une belle construction axiale, il centre parfaitement pour Panichelli, qui conclu de la tête (0-1, 25e). Il s’est ensuite beaucoup projeté sur son côté droit, à l’image de sa longue course à la 72e. Doué a écopé d’un carton jaune à la 70e après un tacle jugé illicite (80e).

- Barco (6) : précieux dans la maîtrise du ballon au cœur du jeu, il a souvent permis à Strasbourg de ressortir proprement sous pression. Très à l’aise techniquement, il a parfaitement trouvé Enciso à la 16e sur une belle ouverture, même si l’action n’a pas été concrétisée. Dans l’ensemble, juste dans ses transmissions, il a néanmoins commis une faute évitable sur Tolisso dans la surface à la 38e, offrant un penalty aux Lyonnais. Heureusement pour lui, Penders a sauvé Strasbourg en repoussant la tentative du capitaine adverse. Un premier acte mitigé pour l’Argentin, partagé entre impact positif dans le jeu et erreur défensive évitable. Il a haussé son niveau en seconde période, en étant partout sur le terrain, à la récupération, mais aussi lors des phases de projections sur le front de l’attaque.

- El Mourabet (5) : : véritable métronome du milieu alsacien, il a une nouvelle fois impressionné par sa justesse technique et sa capacité à dicter le tempo du jeu, à l’image de Barco. Calme sous pression, il a orienté le jeu avec précision, à l’image de sa superbe ouverture à la 40e minute. Toujours bien placé, il a su casser les lignes par la passe et a souvent permis à Strasbourg de souffler dans les temps faibles. Une prestation pleine d’intelligence de sa part. Il a récupéré un ballon dangereux à la 54e. Après une plutôt bonne partie, il a été remplacé par Andrew Omobamidele à la 77e. L’entrant a bien défendu jusqu’aux derniers instants, à l’image de son dégagement à la 89e.

- Moreira (5,5) : il était piston gauche ce soir pour affronter son ancien club, où il n’a pas forcément laissé son empreinte avec 0 but en 9 matchs à l’OL. Diego Moreira a été très actif tout au long de la première mi-temps, mettant à profit sa technique et sa vitesse. À la 27e, il adresse un centre en retrait depuis le poteau de corner gauche, presque parfait, qui oblige la défense lyonnaise à intervenir. Il a failli marquer le 2 but du RCSA à la 55e d’une superbe frappe du pied gauche après une bonne remise de Panichelli, qui a finalement terminé hors cadre. Il a écopé d’un carton jaune à la 61e après une faute sur Tolisso. Il a livré un match satisfaisant, mais légèrement en dessous de ce qu’il a pu montrer depuis le début de saison. Il a été remplacé par Godo à la 90e. L’international belge est sorti sous les sifflets du Groupama Stadium.

- Ouattara (5) : aligné en tant que piston droit, il a évolué très haut sur le terrain. Ouattara a surtout été cantonné à un rôle offensif ce soir. Malgré un début de saison prometteur avec déjà 3 buts toutes compétitions confondues, l’Ivoirien de 19 ans est resté assez discret et peu influent dans le jeu. En seconde période, il s’est beaucoup proposé, mais n’a pas souvent été servi. Il a terminé le match en second latéral droit, pour aider Doué après l’entrée d’Afonso Moreira, qui a été très remuant.

- Enciso (4,5) : : toujours en quête de son premier but en Ligue 1, il était positionné à gauche de l’attaque, juste au-dessus de Moreira. À la 17e, bien servi par Panichelli, le Paraguayen a tenté un tir à ras de terre, mais celui-ci a terminé dans les gants de Greif. Globalement, Enciso a eu du mal à se montrer en première période. Davatange fantomatique lors du second acte, il a été remplacé par Lemaréchal à la 77e. Un match très moyen de sa part.

- Panichelli (6,5) : seul en pointe, l’attaquant argentin de 23 ans continue d’imposer sa loi en Ligue 1. À la 25e minute, il ouvre le score d’une tête croisée après un excellent décalage de Barco sur Doué, inscrivant ainsi son 8e but de la saison et reprenant la tête du classement des buteurs. Toujours actif, il se montre également précieux dans la conservation du ballon, même si une faute sur Niakhaté en fin de première mi-temps a interrompu une belle action strasbourgeoise. Il a failli s’offrir une passe décisive à la 55e, en remisant de la tête un bon ballon pour Moreira, qui n’a pas cadré sa frappe. Probablement le meilleur joueur sur la pelouse ce soir côté RCSA, l’ancien de Mirandés a fait les efforts jusqu’à la dernière minute, démontrant toute la rigueur de Strasbourg.