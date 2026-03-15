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0 - 0
terminé
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 26e journée
Le Havre
0 - 0
MT : 0-0
terminé
Lyon
Temps forts
56'
S. Zagadou
mi-temps
0 - 0
Pas d'événements majeurs

Notes des joueurs

#1 Logo Le Havre M. Diaw 8.2 #2 Logo Le Havre Y. Kechta 7.1 #3 Logo Lyon R. Descamps 6.9 Voir le classement complet
#1 Logo Le Havre M. Diaw 7.9 #2 Logo Le Havre R. Ndiaye 7.0 #3 Logo Lyon R. Descamps 7.0 Voir le classement complet
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Statistiques

Côtes du match 1 3.55 N 3.40 2 2.15 betclic Bonus 100€
Classement live 4 Lyon 47 14 Le Havre 27
Possession 65% Lyon Le Havre
Tirs 12 8 9 4 4 13
Grosses occasions créées 100% Lyon 1 Le Havre 0
Compositions Le Havre 3-5-2 Lyon 4-3-1-2

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HAC
NUL
OL
1 3.55 N 3.4 2 2.15
272 participants Terminé
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Stats joueurs

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Grosses occasions créées
#1 Logo Lyon Adam Karabec 1
Tirs (%)
#1 Logo Le Havre Ally Samatta 2/2 100% #2 Logo Lyon Endrick 3/6 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Le Havre Rassoul Ndiaye 4 #2 Logo Lyon Endrick 3 #3 Logo Lyon Orel Mangala 3
Fautes subies
#1 Logo Le Havre Lucas Gourna-Douath 4 #2 Logo Le Havre Sofiane Boufal 3 #3 Logo Le Havre Issa Soumaré 2
Tirs (%)
#1 Logo Le Havre Loïc Négo 0/3 0% #2 Logo Lyon Roman Yaremchuk 0/2 0%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Lyon Endrick 4
Duels gagnés (%)
#1 Logo Lyon Hans Hateboer 6/8 75% #2 Logo Le Havre Issa Soumaré 8/12 67% #3 Logo Le Havre Lucas Gourna-Douath 6/9 67%
Interceptions
#1 Logo Le Havre Ayumu Seko 2 #2 Logo Le Havre Enzo Koffi 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Lyon Tanner Tessmann 3/4 75% #2 Logo Lyon Corentin Tolisso 3/4 75% #3 Logo Lyon Roman Yaremchuk 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Lyon Tyler Morton 0/5 0% #2 Logo Lyon Abner 0/4 0% #3 Logo Lyon Corentin Tolisso 0/4 0%
Dribbles subis
#1 Logo Le Havre Rassoul Ndiaye 4 #2 Logo Le Havre Yassine Kechta 3 #3 Logo Lyon Tyler Morton 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Le Havre Ally Samatta 0/3 0% #2 Logo Le Havre Ayumu Seko 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Lyon Tanner Tessmann 55/60 92% #2 Logo Lyon Moussa Niakhaté 53/58 91% #3 Logo Lyon Abner 54/60 90%
Corners et centres réussis
#1 Logo Le Havre Rassoul Ndiaye 4 #2 Logo Lyon Nicolás Tagliafico 3
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo Lyon Abner 26 #2 Logo Lyon Corentin Tolisso 23
Passes (%)
#1 Logo Le Havre Mory Diaw 22/42 52%

Classement buteurs

#4 Logo Lyon Pavel Šulc 10 #16 Logo Lyon Corentin Tolisso 7 #21 Logo Le Havre Issa Soumaré 6 Voir le classement complet

Analyse avant-match

Voir tout
Probabilité de victoire
24% 37% 39%
Série en cours
D
D
D
V
V
N
N
D
D
D
Rencontres précédentes
11% 1 Victoire 11% 1 Nul 78% 7 Victoires

Blessures & suspensions

Abdoulaye Touré Abdoulaye Touré Inconnu Thomas Delaine Thomas Delaine Inconnu Thomas Delaine Thomas Delaine Ischio-jambiers Issa Soumaré Issa Soumaré Blessure au talon Gautier Lloris Gautier Lloris Blessure musculaire Yanis Zouaoui Yanis Zouaoui Blessure à la cuisse Loïc Négo Loïc Négo Inconnu Simon Ebonog Simon Ebonog Accumulation de cartons jaunes
Ernest Nuamah Ernest Nuamah Blessure à la cuisse Ruben Kluivert Ruben Kluivert Inconnu Ainsley Maitland-Niles Ainsley Maitland-Niles Blessure à l'aine Pavel Šulc Pavel Šulc Ischio-jambiers Clinton Mata Clinton Mata Blessure à la cheville Rémi Himbert Rémi Himbert Blessure à la cheville Rachid Ghezzal Rachid Ghezzal Inconnu Clinton Mata Clinton Mata Accumulation de cartons jaunes

Top commentaires

Juni Nhó 19:03 On mérite rien cest trop faible 5 Répondre
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Match Le Havre - Lyon en direct commenté

26e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 15 mars 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Le Havre et Lyon (Ligue 1 McDonald's, 26e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 26e journée de Ligue 1 McDonald's entre Le Havre et Lyon. Ce match aura lieu le dimanche 15 mars 2026 à 17:15. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Le Havre et Lyon.

On en parle

Arbitres

Jeremy Stinat arbitre principal
0.5
3.4
Moyenne de cartons par match sur 13 matchs arbitrés
Christophe Mouysset arbitre assistant
Youssef El Hamzaoui arbitre assistant
Abdelatif Kherradji quatrième arbitre
Stephane Bre arbitre VAR
Mathieu Vernice arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stade Océane Le Havre
Stade Océane
  • Année de construction : 2012
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 25178
  • Affluence moyenne : 8122
  • Affluence maximum : 24569
  • % de remplissage : 32

Match en direct

Date 15 mars 2026 17:15
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 26
Diffusion Ligue 1+ 4
Code HAC-OL
Zone France
Équipe à domicile Le Havre
Équipe à l'extérieur Olympique Lyonnais
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Quel est le résultat du match entre Le Havre et Lyon ?

La rencontre s'est soldée par un match nul sur le score de 0-0.

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Le Havre et Lyon en France ?

Le match est à suivre en direct le 15 mars 2026 à 17:15 sur Ligue 1+ 4.

Où voir le match Le Havre Lyon en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de Ligue 1+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Le Havre et Lyon ?

Le Havre : le coach D. Digard a choisi une formation en 3-5-2 : M. Diaw, S. Zagadou, A. Seko, A. Sangante, E. Koffi Vinette, S. Boufal, L. Gourna-Douath, R. Ndiaye, L. Nego, M. Samatta, I. Soumaré.

Olympique Lyonnais : de son côté, l'équipe dirigée par Paulo Fonseca évolue dans un système de jeu en 4-3-1-2 : R. Descamps, N. Tagliafico, M. Niakhaté, T. Tessmann, H. Hateboer, Abner, T. Morton, O. Mangala, C. Tolisso, A. Karabec, Endrick.

Qui arbitre le match Le Havre Lyon ?

Jeremy Stinat est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Le Havre Lyon ?

Le Havre accueille le match au Stade Océane.

Quelle est la date et l'heure du match Le Havre Lyon ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 15 mars 2026, coup d'envoi 17:15.

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Juni Nhó 19:03 On mérite rien cest trop faible 5 Répondre
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