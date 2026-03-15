Notes des joueurs
Statistiques
SondagesVoir tous
Prono
Stats joueursPlus de statistiques
Classement buteurs
Analyse avant-matchVoir tout
Blessures & suspensions
Top commentaires
Match Le Havre - Lyon en direct commenté
26e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 15 mars 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Le Havre et Lyon (Ligue 1 McDonald's, 26e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 26e journée de Ligue 1 McDonald's entre Le Havre et Lyon. Ce match aura lieu le dimanche 15 mars 2026 à 17:15. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Le Havre et Lyon.
On en parle
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Quel est le résultat du match entre Le Havre et Lyon ?
La rencontre s'est soldée par un match nul sur le score de 0-0.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Le Havre et Lyon en France ?
Le match est à suivre en direct le 15 mars 2026 à 17:15 sur Ligue 1+ 4.
- Où voir le match Le Havre Lyon en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de Ligue 1+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Le Havre et Lyon ?
Le Havre : le coach D. Digard a choisi une formation en 3-5-2 : M. Diaw, S. Zagadou, A. Seko, A. Sangante, E. Koffi Vinette, S. Boufal, L. Gourna-Douath, R. Ndiaye, L. Nego, M. Samatta, I. Soumaré.
Olympique Lyonnais : de son côté, l'équipe dirigée par Paulo Fonseca évolue dans un système de jeu en 4-3-1-2 : R. Descamps, N. Tagliafico, M. Niakhaté, T. Tessmann, H. Hateboer, Abner, T. Morton, O. Mangala, C. Tolisso, A. Karabec, Endrick.
- Qui arbitre le match Le Havre Lyon ?
Jeremy Stinat est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Le Havre Lyon ?
Le Havre accueille le match au Stade Océane.
- Quelle est la date et l'heure du match Le Havre Lyon ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 15 mars 2026, coup d'envoi 17:15.