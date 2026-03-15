Match Le Havre - Lyon en direct commenté

26e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 15 mars 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Le Havre et Lyon (Ligue 1 McDonald's, 26e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 26e journée de Ligue 1 McDonald's entre Le Havre et Lyon. Ce match aura lieu le dimanche 15 mars 2026 à 17:15. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Le Havre et Lyon.