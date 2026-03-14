De crack du PSG à pari de l’OL, où en est Noham Kamara ?

Pour ses premiers pas dans le monde professionnel, Noham Kamara est très bien entouré. Dans la capitale française, il a évolué sous les ordres de Luis Enrique, élu entraîneur de l’année lors de la dernière cérémonie du Ballon d’Or. Au quotidien, le jeune homme de 19 ans a pu travailler aux côtés d’un staff de qualité ainsi que des joueurs, pour beaucoup, de classe mondiale. Avec eux, il a pu apprendre et faire ses grands débuts dans le milieu professionnel lors de l’exercice 2024-25. Sur le banc face au HAC le 19 avril dernier, il avait disputé ses premières minutes face à Strasbourg le 3 mai (45 minutes). Ensuite, il avait enchaîné avec 30 minutes de jeu face à Montpellier. Ses qualités et son potentiel ont visiblement convaincu Lucho et ses équipes puisqu’il était du voyage aux Etats-Unis pour le Mondial des Clubs.

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De Luis Enrique à Paulo Fonseca

Le natif de Meaux n’a pas eu de temps de jeu à se mettre sous la dent, lui qui a pris place sur le banc à 7 reprises. Mais il a pu vivre une expérience très enrichissante et continuer son apprentissage. Sur la touche face à Tottenham lors de la Supercoupe d’Europe, il a tout de même remporté son deuxième titre avec le PSG après le championnat de France. Cette saison 2025-26, le défenseur espérait poursuivre sa moisson. Envoyé avec les U19 en Youth League, il est resté scotché au banc à 3 reprises en L1 avec les pros avant de participer à la Coupe du Monde U20 avec l’équipe de France. De retour à Paris, il n’a pas vraiment eu beaucoup d’occasions de s’exprimer puisqu’il était soit sur le banc, soit absent du groupe. Au final, il n’a joué que 29 minutes en Coupe de France face à Fontenay.

Après six mois à faire le banc (1 apparition), Noham Kamara s’en est allé en prêt. Courtisé par le Bayer Leverkusen, le Français a dit oui à l’OL le 2 février dernier. «L’Olympique Lyonnais informe de l’arrivée jusqu’à la fin de la saison de Noham Kamara, en provenance du Paris Saint-Germain, dans le cadre d’un prêt avec option d’achat d’un montant de 4 M€, assorti d’un maximum de 2M€ de bonus et d’un intéressement complémentaire de 20 % sur une éventuelle plus-value future», pouvait-on lire sur le communiqué de presse. Après Luis Enrique, le jeune homme né en 2007 a donc pu découvrir les méthodes de Paulo Fonseca, un autre entraîneur de qualité. Il a également rejoint un groupe composé de tauliers et de jeunes talents. Un environnement sain et parfait pour s’épanouir finalement.

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Un challenge à l’OL

Interrogé par nos confrères de Radio Scoop une semaine après son arrivée, Kamara avait expliqué son choix et ses ambitions. «J’ai été un peu surpris parce que tout est allé vite pour moi. J’ai signé mon premier contrat professionnel en août dernier avec le PSG. J’ai fait six mois à Paris et là je rebondis à Lyon donc c’est vrai que ça va très vite (…) Pour moi, c’était un peu stressant puisque je ne savais pas trop où j’allais aller. Ce projet avec Lyon m’a tout de suite plu. Il avait l’air très intéressant. L’accompagnement des dirigeants m’a tout de suite fait accrocher, donc je suis très content d’être ici et maintenant je suis très pressé de commencer. Je n’ai pas hésité une seule seconde. J’en ai même parlé au PSG avec un certain joueur formé à Lyon. Bradley Barcola. On a eu beaucoup de discussions. Il m’a dit que l’OL allait vraiment me faire évoluer. Bradley m’a parlé de la ville, mais surtout du cadre sportif à l’intérieur du club»

Très bien intégré dans le vestiaire, il a assuré vouloir apporter toutes ses qualités aux Gones. «J’essaie d’être un joueur intelligent sur la vision du jeu, pour anticiper les actions et mes déplacements. Aussi au niveau du leadership, j’aime bien mettre de la bonne communication sur le terrain parce que je joue à un poste où je vois tout le terrain. Si je peux donner de bonnes indications à mes partenaires, je vais le faire directement. Même niveau balle au pied, je suis assez à l’aise. Défensivement, quand il faut aller au duel, j’y vais. C’est important d’être à l’aise avec ses deux pieds. Même si je suis plus pied droit, j’essaye de jouer avec les deux (…) Mon rêve, c’est de gagner des trophées dans ce club. Comme ont pu le faire Karim Benzema ou encore Juninho. Ça fait 14 ans que l’OL n’a pas gagné de trophées, donc si je peux venir ici et gagner des trophées, ça serait super. Avec le projet qu’on m’a proposé, franchement, j’espère me projeter dans la durée.»

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Kamara n’a eu que des miettes

Motivé, le Français n’a pas encore vraiment eu des opportunités de montrer l’étendue de son talent et de ses qualités. Présent à 5 reprises dans le groupe en Ligue 1, il n’est entré en jeu qu’une seule fois. C’était face à Nice. Pour le reste, il est resté sur le banc 4 fois. Le week-end dernier, face au Paris FC, il n’était pas dans le groupe de Fonseca. L’Equipe a précisé qu’il s’agissait d’un choix du coach, sans en dire plus. Il n’était pas non plus du voyage à Vigo jeudi soir. Mais cette fois-ci, ce n’était pas une surprise puisqu’il n’est pas qualifié pour jouer la C3.« Nous n’aurons pas de latéral pour Vigo car Hans (Hateboer) et Noham (Kamara) ne sont pas dans la liste pour l’Europa League», a rappelé Fonseca il y a quelques jours. Il en aurait eu pourtant bien besoin puisque l’OL commence à tirer la langue et manque de solutions en défense.

Kamara n’aurait pas été contre avoir du temps de jeu. Il ne compte qu’une seule apparition sous le maillot lyonnais. C’était il y a un mois, le 15 février, contre Nice. Il n’avait joué qu’une seule petite minute. Donc quasiment rien du tout. Depuis, plus rien, que ce soit en L1, en Europa League ou en Coupe de France, lui qui était sur le banc face au RC Lens en 1/4 de finale. Prêté avec obligation d’achat par le PSG, qui ne suit pas forcément ce qu’il se passe pour lui car il restera à Lyon, Noham Kamara, actuellement blessé et absent de l’entraînement à la veille d’affronter le HAC, poursuit son apprentissage, lui qui est considéré comme un pari sur l’avenir par les dirigeants lyonnais et qui doit prendre son mal en patience dans un effectif qui a bien tourné durant de longues semaines. Ce qui a pu expliquer sa très faible utilisation. Mais il sait aussi qu’à Lyon, on laisse la place aux jeunes talents comme cela a été le cas à Vigo pour Steeve Kango. Si les promesses ne sont pas encore tenues, Kamara a encore du temps pour faire en sorte que le bonheur soit enfin dans le prêt. Et qui sait, il pourrait être le prochain jeune talent à exploser entre Rhône et Saône. De l’avis de ses entraîneurs, il a tout pour.