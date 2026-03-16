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Ligue 1

OL : Raymond Domenech dézingue Endrick et Roman Yaremchuk

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Paulo Fonseca et Endrick @Maxppp
Le Havre 0-0 Lyon

Depuis son arrivée à Lyon cet hiver, Endrick ne laisse personne indifférent. Considéré comme un prodige par certains, le Brésilien, qui appartient encore au Real Madrid, est très critiqué d’un autre côté. Et alors que le juste milieu est dur à trouver pour décrire les performances de l’attaquant de 19 ans, capable du meilleur comme du pire, Raymond Domenech a son avis sur le joueur.

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L'Équipe du soir
Le Havre 0 - 0 Lyon

🗣️ @RaymondDomenech : « Dans le jeu, Endrick ne sert strictement à rien. Il perd neuf ballons sur dix. »

#EDS
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Sur le plateau de L’Equipe du soir, l’ancien sélectionneur de la France s’est livré à une longue diatribe sur Endrick. Même Roman Yaremchuk en a pris pour son grade : «ils ont plus d’attaquant. Endrick…il tire, il essaye de dribbler, l’autre jour, il a réussi à marquer parce que le gardien lui a fait un cadeau (le but contre le Celta, ndlr). Dans le jeu, il ne sert strictement à rien, il perd neuf ballons sur dix. Et après quand ils ne vont pas bien, ils font rentrer Yaremchuk. (se tourne vers Ludovic Obraniak) Remets les crampons ! Tu peux jouer à sa place. C’est une catastrophe, c’est pas possible.» Une tirade bien tranchée.

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