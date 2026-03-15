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Ligue 1

OL : la grosse frustration de Tyler Morton contre Le Havre

Par Samuel Zemour
1 min.
Tyler Morton OL @Maxppp
Le Havre 0-0 Lyon

L’Olympique Lyonnais a été tenu en échec par Le Havre (0-0) ce dimanche lors de la 26e journée de Ligue 1. Un résultat frustrant pour les Lyonnais qui étaient en supériorité numérique et laissent filer de précieux points dans la course au podium, d’autant que l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco se sont imposés ce week-end. L’OL se retrouve ainsi à deux points des Marseillais et ne compte plus que quatre longueurs d’avance sur les Monégasques.

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Après la rencontre, Tyler Morton n’a pas caché sa déception, lui qui était proche d’inscrire un but sublime. «Nous sommes très déçu. Ça fait quelques matchs où on mérite plus, mais c’est comme ça. On travaille là-dessus. On doit faire mieux. Eux ont bien joué en équipe. Mais je ne peux pas me satisfaire de ça. C’est dur physiquement. On doit jouer tous les trois jours. Mais c’est comme ça. C’est pour ça qu’on aime ce jeu. C’est pour ça qu’on joue», a déclaré le milieu anglais de 23 ans.

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