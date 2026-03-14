Menu Rechercher
Commenter 8
Ligue 1

OL : le groupe toujours décimé contre Metz

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Endrick à l'OL @Maxppp
Le Havre Lyon
betclic
1 3.60 N 3.38 2 2.05 Bonus 100€

Voilà cinq matches de suite que l’OL ne repart pas avec la victoire. Battus successivement par Strasbourg et Marseille, les Gones ont également dû digérer une élimination cruelle aux tirs au but face au RC Lens. Après ces trois coups derrière la tête, les hommes de Paulo Fonseca n’ont pas su redémarrer avec des nuls contre le Paris FC en championnat (1-1) puis sur le terrain du Celta de Vigo ce jeudi en 8es de finale d’Europa League (1-1). Des déconvenues qui s’expliquent notamment par le nombre important de blessures qui touche l’effectif lyonnais.

La suite après cette publicité
Olympique Lyonnais
🦁 Notre groupe convoqué pour le déplacement au Havre, ce dimanche à 17h15 👊🔴🔵

#HACOL
Voir sur X

Actuellement, Afonso Moreira, Ernest Nuamah, Pavel Sulc, Ainsley Maitland-Niles, Noham Kamara, Malick Fofana, Rémi Himbert et Ruben Kluivert sont blessés. Une infirmerie pleine qui ne va pas se vider ce dimanche pour le déplacement au Havre (17h15). Dans le groupe convoqué pour la rencontre, tous ces blessés sont encore absents, tout comme Clinton Mata, suspendu pour le match. Le jeune Steeve Kango, impressionnant face au Celta, est encore présent dans le groupe.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (8)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lyon

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lyon Logo Lyon
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier