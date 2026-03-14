OL : le groupe toujours décimé contre Metz

Voilà cinq matches de suite que l’OL ne repart pas avec la victoire. Battus successivement par Strasbourg et Marseille, les Gones ont également dû digérer une élimination cruelle aux tirs au but face au RC Lens. Après ces trois coups derrière la tête, les hommes de Paulo Fonseca n’ont pas su redémarrer avec des nuls contre le Paris FC en championnat (1-1) puis sur le terrain du Celta de Vigo ce jeudi en 8es de finale d’Europa League (1-1). Des déconvenues qui s’expliquent notamment par le nombre important de blessures qui touche l’effectif lyonnais.

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Actuellement, Afonso Moreira, Ernest Nuamah, Pavel Sulc, Ainsley Maitland-Niles, Noham Kamara, Malick Fofana, Rémi Himbert et Ruben Kluivert sont blessés. Une infirmerie pleine qui ne va pas se vider ce dimanche pour le déplacement au Havre (17h15). Dans le groupe convoqué pour la rencontre, tous ces blessés sont encore absents, tout comme Clinton Mata, suspendu pour le match. Le jeune Steeve Kango, impressionnant face au Celta, est encore présent dans le groupe.