14'
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 9e journée
Lyon
0 - 0
14'
Strasbourg
Diffusé sur Ligue 1+
Temps forts
Pas d'événements majeurs
Voir le live commenté
Classement live 5 Strasbourg 17 7 Lyon 16
Possession 50% Strasbourg Lyon
Compositions Lyon 4-2-3-1 Strasbourg 4-4-2
Prono

Qui va gagner ?
OL
NUL
RCSA
334 participants Terminé
Stats joueurs

Plus de statistiques
Interceptions
#1 Logo Lyon Nicolás Tagliafico 2

Analyse avant-match

Probabilité de victoire
40% 40% 20%
Série en cours
V
D
D
V
V
N
N
V
V
D
Rencontres précédentes
73% 22 Victoires 10% 3 Nuls 17% 5 Victoires

Blessures & suspensions

Ernest Nuamah Ernest Nuamah Blessure à la cuisse Clinton Mata Clinton Mata Blessure à la cheville
Maxi Oyedele Maxi Oyedele Inconnu Ismaël Doukouré Ismaël Doukouré Blessure musculaire Ben Chilwell Ben Chilwell Maladie Karl-Johan Johnsson Karl-Johan Johnsson Blessure à la main Mamadou Sarr Mamadou Sarr Blessure à la cuisse Emanuel Emegha Emanuel Emegha Blessure au mollet Emanuel Emegha Emanuel Emegha Blessure à la cuisse

Top commentaires

Marseillais 20:34 Strasbourg est vraiment une équipe qui est belle à voir jouer . 1 Répondre
Match Lyon - Strasbourg en direct commenté

9e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 26 octobre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lyon et Strasbourg (Ligue 1 McDonald's, 9e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 9e journée de Ligue 1 McDonald's entre Lyon et Strasbourg. Ce match aura lieu le dimanche 26 octobre 2025 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lyon et Strasbourg.

Arbitres

Eric Wattellier arbitre principal
0
2.2
Moyenne de cartons par match sur 5 matchs arbitrés
Steven Torregrossa arbitre assistant
Brice Parinet Le Tellier arbitre assistant
Florent Batta quatrième arbitre
Mehdi Mokhtari arbitre VAR
Yohann Rouinsard arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Groupama Stadium Décines-Charpieu
Groupama Stadium
  • Année de construction : 2016
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 61556
  • Affluence moyenne : 30858
  • Affluence maximum : 58230
  • % de remplissage : 52

Match en direct

Date 26 octobre 2025 20:45
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 9
Diffusion Ligue 1+
Code OL-RCSA
Zone France
Équipe à domicile Olympique Lyonnais
Équipe à l'extérieur Strasbourg
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lyon et Strasbourg en France ?

Le match est à suivre en direct le 26 octobre 2025 à 20:45 sur Ligue 1+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Lyon et Strasbourg ?

Olympique Lyonnais : le coach Jorge Maciel a choisi une formation en 4-2-3-1 : D. Greif, N. Tagliafico, M. Niakhaté, Clinton Mata, A. Maitland-Niles, T. Tessmann, C. Tolisso, M. Fofana, T. Morton, P. Šulc, A. Karabec.

Strasbourg : de son côté, l'équipe dirigée par L. Rosenior évolue dans un système de jeu en 4-4-2 : M. Penders, L. Høgsberg, I. Doukouré, M. Sarr, G. Doué, J. Enciso, V. Barco, S. El Mourabet, D. Moreira, J. Panichelli, A. Ouattara.

Qui arbitre le match Lyon Strasbourg ?

Eric Wattellier est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Lyon Strasbourg ?

Décines-Charpieu accueille le match au Groupama Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Lyon Strasbourg ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 26 octobre 2025, coup d'envoi 20:45.

