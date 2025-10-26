Prono
Match Lyon - Strasbourg en direct commenté
9e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 26 octobre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lyon et Strasbourg (Ligue 1 McDonald's, 9e journée)
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lyon et Strasbourg.
Arbitres
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lyon et Strasbourg en France ?
Le match est à suivre en direct le 26 octobre 2025 à 20:45 sur Ligue 1+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Lyon et Strasbourg ?
Olympique Lyonnais : le coach Jorge Maciel a choisi une formation en 4-2-3-1 : D. Greif, N. Tagliafico, M. Niakhaté, Clinton Mata, A. Maitland-Niles, T. Tessmann, C. Tolisso, M. Fofana, T. Morton, P. Šulc, A. Karabec.
Strasbourg : de son côté, l'équipe dirigée par L. Rosenior évolue dans un système de jeu en 4-4-2 : M. Penders, L. Høgsberg, I. Doukouré, M. Sarr, G. Doué, J. Enciso, V. Barco, S. El Mourabet, D. Moreira, J. Panichelli, A. Ouattara.
- Qui arbitre le match Lyon Strasbourg ?
Eric Wattellier est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Lyon Strasbourg ?
Décines-Charpieu accueille le match au Groupama Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Lyon Strasbourg ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 26 octobre 2025, coup d'envoi 20:45.