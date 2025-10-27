Strasbourg : Joaquín Panichelli, l’inattendu Pichichi à 20 M€ qui affole la L1

L’été prochain, Emanuel Emegha va rejoindre Chelsea. Un club qui a déjà bouclé son arrivée en septembre dernier. Mais les Blues pourraient encore piocher à Strasbourg dans un futur plus ou moins proche. En effet, un certain Joaquín Panichelli fait déjà des étincelles trois mois seulement après sa signature. Le 27 juillet dernier, l’Argentin débarquait en Alsace contre un chèque de 20 M€. Une somme jugée élevée par certains puisque l’attaquant d’1m90 évoluait au CD Mirandés en deuxième division espagnole. Un club avec lequel il a terminé meilleur buteur du championnat avec 21 buts en 40 matches.

Panichelli, l’actuel Pichichi de la L1

À cela, il faut ajouter 8 assists. Propriété d’Alavés, qui l’avait prêté, le footballeur de 23 ans a impressionné en France. Et les Strasbourgeois ont bien fait d’oser ce pari. En 11 apparitions toutes compétitions confondues, Panichelli a marqué 8 buts. Dans le détail, il a trouvé le chemin des filets à 1 reprise en Ligue Europa Conférence. En Ligue 1, il est déjà comme un poisson dans l’eau puisqu’il en est à 7 buts. Il en a ajouté un huitième dimanche soir au Groupama Stadium. Titulaire à la pointe de l’attaque de l’équipe de Liam Rosenior, le natif de Cordoba a été à la conclusion d’une belle action collective à la 25e minute de jeu.

Il a marqué d’une tête plongeante qui a trompé Dominik Greif sur sa droite (0-1). Une réalisation qui lui a permis de prendre seul la tête du classement des buteurs de la Ligue 1, devant Mason Greenwood (OM, 7 buts). Stats Foot a d’ailleurs précisé que «Joaquin Panichelli est devenu le 1er joueur du RCSA à compter 8 buts après 9 journées de Ligue 1 depuis Ernst Stojaspal en 1954-55 (9)». Bref, rien ne semble résister à Panichelli qui est une bonne pioche pour le moment. Doté d’un sacré sens du but, d’une palette offensive large et d’une bonne dose de grinta, ce véritable renard des surfaces, qui donne du fil à retordre aux défenseurs de L1, fait très mal. Il est aussi un élément très à l’aise dans le collectif alsacien, où il n’hésite pas à participer au jeu (56e).

Plus qu’un attaquant

«Je veux toujours jouer, marquer et faire des passes décisives, participer au jeu, faire des efforts, donc je suis content. Une de mes forces c’est le jeu aérien», a-t-il expliqué récemment. Tout cela n’a d’ailleurs pas échappé à certains clubs, dont l’AC Milan qui a un gros faible pour lui selon la presse italienne. Nul doute que d’autres écuries vont se positionner très prochainement pour l’Argentin dont la valeur marchande est passée de 7 à 12 M€ depuis son arrivée en Alsace. À ce rythme, elle sera bien plus importante dans quelques mois. Strasbourg peut déjà se frotter les mains avec la sensation Panichelli.

Un élément précieux pour son club puisqu’il a marqué 8 des 18 buts inscrits par son club en championnat depuis le début de la saison. Panichelli, qui a obtenu un 6,5 de la part de la Rédaction FM pour son match, a eu un 7 de la part de L’Equipe qui a salué son sens du placement et son intelligence de jeu. Bref, il a été l’un des joueurs de Strasbourg à tenir son rang hier soir à Lyon. Il compte bien aider encore les siens mercredi soir à l’occasion de la réception de l’AJ Auxerre. L’occasion pour ce travailleur acharné de poursuivre sa folle série de buts.