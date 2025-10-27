OL : le terrible diagnostic est confirmé pour Malick Fofana

Depuis dimanche soir, tout l’Olympique Lyonnais ainsi que la Belgique retiennent leur souffle pour Malick Fofana. Il faut dire que cette saison le Belge de 20 ans est l’un des nouveaux leaders des Gones. Remuant et rapide sur son aile gauche, il fait des ravages dans notre chère Ligue 1. Il est aussi un joueur ciblé par ses adversaires. Le 1er septembre dernier, l’ancien joueur de La Gantoise a martyrisé la défense de l’OM avant d’être fauché par CJ Egan-Riley. Ce dernier avait été expulsé. Fofana a connu d’autres traitements du genre, notamment dimanche soir face à Strasbourg.

Titulaire au coup d’envoi, il a comme à son habitude apporter sa vitesse et sa percussion sur son côté gauche. Mais cette fois-ci, il a été taclé très fort par derrière par Ismaël Doukouré. Ce dernier a été expulsé, après avoir reçu un carton jaune dans un premier temps. Fofana, lui, a quitté le terrain sur une civière et une petite voiturette. Ensuite, il a été transporté en ambulance à l’hôpital pour passer des examens approfondis. De son côté, l’OL croisait les doigts pour que son joueur n’ait rien de grave comme Corentin Tolisso, Moussa Niakhaté et Jorge Maciel l’ont avoué face à la presse.

On en sait plus sur l’état de Fofana

L’adjoint de Paulo Fonseca a notamment déclaré : « il passe des radios, mais pour l’instant, on ne sait pas trop. Au vu des images, ce n’est pas très rassurant. La cheville, mais peut-être aussi le tibia et le péroné sont touchés. Il y a une incertitude et c’est pour cela qu’il passe des examens. » Dans la foulée, certains confrères, dont ceux de RMC Sport, ont évoqué une grosse entorse de la cheville, mais pas de fracture pour l’ailier. Mais il fallait attendre les résultats des examens pour être fixé.

C’est désormais chose faite puisque le verdict est tombé pour Malick Fofana. « Les examens réalisés dans la nuit à l’hôpital, puis confirmés aujourd’hui, ont révélé une entorse grave de la cheville droite, accompagnée de lésions nécessitant très probablement une intervention chirurgicale, qui devrait l’éloigner des terrains pendant plusieurs mois. L’Olympique Lyonnais mettra en place toutes les dispositions nécessaires pour assurer à Malick Fofana le meilleur suivi médical et l’accompagner dans sa rééducation, afin d’envisager son retour dans le groupe le plus rapidement possible ». L’Equipe précise qu’il sera absent 3 mois et qu’il ne reviendra pas avant la fin du mois de janvier 2026. Une terrible nouvelle pour les Gones, qui vont devoir composer sans leur meilleure arme offensive.