L’état de Malick Fofana inquiète sérieusement l’OL

Dimanche soir, Ismaël Doukouré a été l’un des hommes du choc opposant l’Olympique Lyonnais à Strasbourg au Groupama Stadium. À la 31e minute de jeu, il a été l’auteur d’un but contre son camp qui a permis aux Gones d’égaliser, après un super boulot de Malick Fofana. En deuxième période, le Belge a croisé de nouveau la route de l’Alsacien. Ce dernier l’a taclé par derrière et l’a tout simplement séché (65e). Dans un premier temps, l’arbitre de la rencontre, Monsieur Wattellier, lui a donné un carton jaune. Ce qui a provoqué la colère de tout le stade, mais aussi des Lyonnais et du staff, très remonté aussi bien sur le banc qu’en tribunes.

La suite après cette publicité

Une blessure qui fait trembler l’OL

Appelé par l’assistance vidéo, l’homme au sifflet a finalement revu son jugement et attribué un carton rouge à Doukouré, expulsé de la rencontre. De son côté, Fofana a été pris en charge par le staff médical. Il a quitté la pelouse sur une civière, transportée par une voiturette. Le tout sous les applaudissements et les encouragements du Groupama Stadium. Il a été remplacé par Afonso Moreira, qui a inscrit le but de la victoire 2 à 1. Un succès au goût amer après la blessure de Fofana, qui a été transporté à l’hôpital en ambulance comme expliqué par nos soins. Après la rencontre, Jorge Maciel a confirmé la nouvelle et réglé quelques comptes sur Ligue 1 +.

La suite après cette publicité

«Il est à l’hôpital, il passe des radios. On ne sait pas trop, les images ne sont pas rassurantes mais il faut attendre. C’est important qu’on arrête avec ce type de tacles qui ne servent à rien. Franchement, que ce soit un coéquipier, un collègue de profession… il faut respecter le foot. Si je comprends la réaction du banc strasbourgeois ? Je ne comprends pas pourquoi ils passent plus de temps à parler aux arbitres et à sourire vers notre banc, plutôt que de se concentrer sur les choses importantes.» Comme lui, Corentin Tolisso a été invité à réagir à cette perte importante. «Il y a ce point noir avec la blessure de Malick. On sait à quel point il est important pour nous. Il faut faire confiance aux médecins qui vont essayer de le remettre sur pied.»

Des examens ce dimanche soir

Il a ajouté : «on verra ce qu’il a dans les prochaines heures mais j’espère que ce n’est pas trop grave et qu’il va vite revenir.» Même son de cloche pour Moussa Niakhaté. «Je vais lui passer personnellement un message. Je n’ai aucune nouvelle. Vous savez, je n’ai pas vu les images. J’ai entendu dire qu’il est parti à l’hôpital. J’espère juste que ça ne va pas être trop grave car on a besoin de lui et surtout pour lui et sa saison (…) Moi, je sais juste que ce n’est pas un tricheur. Donc quand je le vois sur la civière, je sais que c’est très sérieux. Mais je n’ai aucune info.» Le défenseur lyonnais a ensuite été questionné sur les nombreuses fautes subies par le Belge cette saison.

La suite après cette publicité

«Je ne peux pas vous répondre. Malick est un bon joueur donc il fixe ses adversaires, il a beaucoup de duels. Mais les adversaires ne font pas exprès de le blesser. Ils jouent au foot et ils essayent de l’arrêter. Ce sont des choses malheureuses. Je connais bien Isma (Doukouré). Il n’a pas fait exprès. C’est malheureux mais ça arrive. Il ne faut pas accabler Isma.» En conférence de presse, Paulo Fonseca a expliqué que son joueur a été touché à la cheville. RMC Sport parle d’une entorse. Mais il faudra aussi voir l’état de son genou, qui semble avoir aussi été touché sur les vidéos du tacle. L’OL devrait en savoir plus d’ici demain. En attendant, tout le monde croise les doigts pour que Fofana ne soit pas trop gravement touché.