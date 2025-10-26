OL : le bonheur d’Afonso Moreira après son but victorieux face à Strasbourg

Ce dimanche soir, l’OL recevait Strasbourg pour la 9e journée de Ligue 1. Les Alsaciens ont ouvert le score à la 25e minute grâce à Joaquin Panichelli, mais Lyon a répliqué rapidement avec un but contre son camp d’Ismaël Doukouré (31e). Le score restait de 1-1 à la mi-temps, malgré un penalty raté de Tolisso.

Après la pause, le match restait très disputé, mais la décision est tombée dans les dernières minutes. En fin de rencontre, Afonso Moreira, entré en seconde période, a inscrit un superbe but à la 90+2e, offrant la victoire 2-1 à Lyon et permettant aux Rhodaniens de grimper à la 4e place. L’attaquant portugais s’est montré ravi après le match : « c’est un but incroyable, encore plus à domicile. Je suis très heureux de marquer ce soir, c’est un travail d’équipe. Pour Malick, je n’en sais pas plus, j’espère qu’il pourra jouer bientôt. C’est un championnat incroyable, on a pu le voir avec le rythme de ce genre de match, c’était important pour nous de gagner. On espère encore enchaîner une bonne série ! »