Ligue 1
OL : Malick Fofana transporté à l’hôpital
1 min.
@Maxppp
Une victoire à la Pyrrhus. Si l’OL s’est imposé au bout du suspense ce dimanche soir face à Strasbourg (2-1), le club rhodanien retient aussi son souffle pour Malick Fofana. Victime d’un tacle à retardement et par derrière d’Ismaël Doukouré, le Belge a laissé sa place à Afonso Moreira (67e), auteur du but de la victoire.
La suite après cette publicité
Classement général Ligue 1 McDonald's
|#
|Équipe
|Pts
|J
|DIF
|G
|N
|D
|BP
|BC
|1
|PSG
|20
|9
|+11
|6
|2
|1
|19
|8
|2
|Lens
|19
|9
|+6
|6
|1
|2
|14
|8
|3
|Marseille
|18
|9
|+13
|6
|0
|3
|22
|9
|4
|Lyon
|18
|9
|+4
|6
|0
|3
|13
|9
|5
|Lille
|17
|9
|+11
|5
|2
|2
|22
|11
|6
|Monaco
|17
|9
|+5
|5
|2
|2
|18
|13
|7
|Strasbourg
|16
|9
|+6
|5
|1
|3
|18
|12
|8
|Nice
|14
|9
|-1
|4
|2
|3
|14
|15
|9
|Toulouse
|13
|9
|+2
|4
|1
|4
|15
|13
|10
|Rennes
|11
|9
|-2
|2
|5
|2
|12
|14
|11
|Paris FC
|10
|9
|-3
|3
|1
|5
|14
|17
|12
|Brest
|9
|9
|-3
|2
|3
|4
|14
|17
|13
|Nantes
|9
|9
|-3
|2
|3
|4
|7
|10
|14
|Le Havre
|9
|9
|-5
|2
|3
|4
|11
|16
|15
|Angers
|9
|9
|-6
|2
|3
|4
|6
|12
|16
|Lorient
|8
|9
|-9
|2
|2
|5
|12
|21
|17
|Auxerre
|7
|9
|-6
|2
|1
|6
|7
|13
|18
|Metz
|2
|9
|-20
|0
|2
|7
|6
|26
Mauvaise nouvelle : le Belge a dû être évacué sur civière, et sa grimace disait beaucoup de son désarroi au moment de quitter la pelouse. S’il est difficile de s’exprimer sur la gravité de la blessure pour le moment, Fofana a été transporté à l’hôpital d’après les dernières informations. Les prochaines heures devraient nous aider à en savoir davantage.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer