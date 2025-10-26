OL : Malick Fofana transporté à l’hôpital

Une victoire à la Pyrrhus. Si l’OL s’est imposé au bout du suspense ce dimanche soir face à Strasbourg (2-1), le club rhodanien retient aussi son souffle pour Malick Fofana. Victime d’un tacle à retardement et par derrière d’Ismaël Doukouré, le Belge a laissé sa place à Afonso Moreira (67e), auteur du but de la victoire.

La suite après cette publicité

Classement général Ligue 1 McDonald's # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 20 9 +11 6 2 1 19 8 2 Lens 19 9 +6 6 1 2 14 8 3 Marseille 18 9 +13 6 0 3 22 9 4 Lyon 18 9 +4 6 0 3 13 9 5 Lille 17 9 +11 5 2 2 22 11 6 Monaco 17 9 +5 5 2 2 18 13 7 Strasbourg 16 9 +6 5 1 3 18 12 8 Nice 14 9 -1 4 2 3 14 15 9 Toulouse 13 9 +2 4 1 4 15 13 10 Rennes 11 9 -2 2 5 2 12 14 11 Paris FC 10 9 -3 3 1 5 14 17 12 Brest 9 9 -3 2 3 4 14 17 13 Nantes 9 9 -3 2 3 4 7 10 14 Le Havre 9 9 -5 2 3 4 11 16 15 Angers 9 9 -6 2 3 4 6 12 16 Lorient 8 9 -9 2 2 5 12 21 17 Auxerre 7 9 -6 2 1 6 7 13 18 Metz 2 9 -20 0 2 7 6 26 Voir le classement complet

Mauvaise nouvelle : le Belge a dû être évacué sur civière, et sa grimace disait beaucoup de son désarroi au moment de quitter la pelouse. S’il est difficile de s’exprimer sur la gravité de la blessure pour le moment, Fofana a été transporté à l’hôpital d’après les dernières informations. Les prochaines heures devraient nous aider à en savoir davantage.