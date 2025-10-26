Menu Rechercher
Commenter 21
Ligue 1

OL : Malick Fofana transporté à l’hôpital

Par Jordan Pardon
1 min.
Malick Fofana @Maxppp
Lyon 2-1 Strasbourg

Une victoire à la Pyrrhus. Si l’OL s’est imposé au bout du suspense ce dimanche soir face à Strasbourg (2-1), le club rhodanien retient aussi son souffle pour Malick Fofana. Victime d’un tacle à retardement et par derrière d’Ismaël Doukouré, le Belge a laissé sa place à Afonso Moreira (67e), auteur du but de la victoire.

La suite après cette publicité

Classement général Ligue 1 McDonald's

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo PSG PSG 20 9 +11 6 2 1 19 8
2 Logo Lens Lens 19 9 +6 6 1 2 14 8
3 Logo Marseille Marseille 18 9 +13 6 0 3 22 9
4 Logo Lyon Lyon 18 9 +4 6 0 3 13 9
5 Logo Lille Lille 17 9 +11 5 2 2 22 11
6 Logo Monaco Monaco 17 9 +5 5 2 2 18 13
7 Logo Strasbourg Strasbourg 16 9 +6 5 1 3 18 12
8 Logo Nice Nice 14 9 -1 4 2 3 14 15
9 Logo Toulouse Toulouse 13 9 +2 4 1 4 15 13
10 Logo Rennes Rennes 11 9 -2 2 5 2 12 14
11 Logo Paris FC Paris FC 10 9 -3 3 1 5 14 17
12 Logo Brest Brest 9 9 -3 2 3 4 14 17
13 Logo Nantes Nantes 9 9 -3 2 3 4 7 10
14 Logo Le Havre Le Havre 9 9 -5 2 3 4 11 16
15 Logo Angers Angers 9 9 -6 2 3 4 6 12
16 Logo Lorient Lorient 8 9 -9 2 2 5 12 21
17 Logo Auxerre Auxerre 7 9 -6 2 1 6 7 13
18 Logo Metz Metz 2 9 -20 0 2 7 6 26
Voir le classement complet

Mauvaise nouvelle : le Belge a dû être évacué sur civière, et sa grimace disait beaucoup de son désarroi au moment de quitter la pelouse. S’il est difficile de s’exprimer sur la gravité de la blessure pour le moment, Fofana a été transporté à l’hôpital d’après les dernières informations. Les prochaines heures devraient nous aider à en savoir davantage.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (21)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lyon
Malick Fofana

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lyon Logo Lyon
Malick Fofana Malick Fofana
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier