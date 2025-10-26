Menu Rechercher
Les exploits les plus dingues du week-end en Coupe de France

Par Jordan Pardon
Le trophée de la Coupe de France @Maxppp

Le 6e tour de Coupe de France a livré son verdict et son lot de surprises, comme à l’accoutumée. Parmi les exploits de ce week-end, comment ne pas citer la qualification d’Is / Selongey. Le pensionnaire de R1 s’est imposé 1-0 face à Dijon, 2e de National 1 qui n’avait encore jamais perdu cette saison.

Autre sensation : le carton 6-2 de Forbach, formation de Régional 1, face à Haguenau (N2). Bobigny, club de Départemental 1, a également réussi l’exploit de sortir Linas-Montlhéry, formation de N3 (1-1, 4-2 tab). Orvault (R1) s’est offert le scalp de La Roche-sur-Yon (1-1, 4-2 tab), tandis que Colmar (N2) a pris la porte face à Sarreguemines (R1). De son côté, Villars l’Isle (R2) a sorti Belfort (N3). À noter que 4 formations de D1 (L’ES Cappelle-la-Grande, l’US Auby, Allinges, ainsi que l’Etoile de Bobigny) participeront au 7e tour de Coupe de France, qui marquera l’entrée en lice des clubs de L2.

