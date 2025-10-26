Coupe de France : les résultats complets du 6e tour

Ils seront quatre clubs de première division départementale à prendre part au 7e tour de Coupe de France. L’ES Cappelle-la-Grande, l’US Auby, Allinges, ainsi que l’Etoile de Bobigny, tombeur de Linas-Montlhéry (N3), ont tous créé la sensation ce week-end. À l’inverse, plusieurs clubs de division nationale sont sortis sans gloire.

La suite après cette publicité

On pense à Dijon, tombé face à Selongey (R1), ou encore à Haguenau, pensionnaire de National 2 humilié par Forbach (6-2), mais aussi La Roche-sur-Yon (N2), qui a chuté face à Orvault (R1). Bordeaux, Caen, Sochaux, Orléans, Châteauroux, QRM, ou encore Concarneau (qualifié aux tirs au but contre l’AS Ginglin Cesson, formation de R1), ont tous passé le cap. Le tirage au sort des 7e et 8e tour aura lieu le mercredi 29 octobre à partir de 10h30. À noter que les clubs de Ligue 2 feront leur entrée en lice au 7e tour, tandis que les formations de Ligue 1 entreront lors du 9e tour (32es de finale).

Tous les résultats du 6e tour

Auvergne Rhône-Alpes

US Vic Le Comte (R3) 0-4 US Feurs (N3)

FC Chamalières (N3) 1-1 (5 tab à 4) Olympique de Valence (R1)

1-1 (5 tab à 4) Olympique de Valence (R1) Savigneux Montbrison (R3) 2-0 FC Saint-Étienne (D1)

2-0 FC Saint-Étienne (D1) St Julien Chapteuil (R3) 1-5 US Ecotay Moingt (R3)

AS Chavanay (R1) 0-2 Andrézieux Bouthéon (N2)

La Palissoise (R2) 2-1 US Blavozy (R1)

2-1 US Blavozy (R1) Seauve Sports (R3) 0-4 Hauts Lyonnais (N3)

Cournon d’Auvergne (R2) 0–5 Le Puy Foot 43 (N1)

US Murataise (R3) 1–3 Entente Nord Lozère (R2)

AC Seyssinet-Pariset (N3) 2–1 AS Saint-Priest (N2)

2–1 AS Saint-Priest (N2) Rillieux-la-Pape (R3) 0-1 FC Saint Cyr Collonges-au-Mont d’Or (R1)

FC Rhone Vallées (R1) 2–0 CS Neuvillois (R2)

2–0 CS Neuvillois (R2) Bourg-en-Bresse Péronnas (N1) 3-3 (4 tab à 3) GFA Rumilly Vallières (N2)

3-3 (4 tab à 3) GFA Rumilly Vallières (N2) Atom’Sports Football Pierrelatte (R3) 5–1 FC Saint-Paul-en-Jarez (R2)

5–1 FC Saint-Paul-en-Jarez (R2) ES Revermontoise (R3) 1–10 Lyon La Duchère (N3)

ES Drumettaz Moux (R3) 0–3 L’Etrat La Tour Sportif (R2)

AS Guéreins Genouilleux (D1) 0–1 Thonon Evian Grand Genève FC (N3)

Allinges (D1) 3-3 (16 tab à 15) FC Bressans (D1)

3-3 (16 tab à 15) FC Bressans (D1) Montréal La Cluse (R3) 2–1 FC Charvieu Chavagneux (D1)

2–1 FC Charvieu Chavagneux (D1) Meythet (D3) 1-1 (4 tab à 5) Villefontaine (R2)

La suite après cette publicité

Centre-Val-de-Loire

US Le Poinconnet (R3) 1-1 (3-2 tab) FC Drouais Dreux (R1)

1-1 (3-2 tab) FC Drouais Dreux (R1) C’Chartres Football (N3) 1-3 Blois Foot (N2)

SO Romorantin (N3) 4-1 Avoine Olympique Chinon Cinais (R1)

4-1 Avoine Olympique Chinon Cinais (R1) AS Contres (R2) 0-4 La Berrichonne de Châteauroux (N1)

Vineuil (R1) 0-3 US Orléans (N1)

UF Touraine (N3) 1-0 Montlouis (N2)

Bourgogne-Franche-Comté

Héricourt Haute-Lizaire (R3) 0-4 Racing Besançon (N3)

FC Montceau Bourgogne (R1) 3-0 Saint-Marcel (R1)

3-0 Saint-Marcel (R1) IS Selongey (R1) 1-0 Dijon FCO (N1)

1-0 Dijon FCO (N1) Seveux Money (D2) 0-5 ASPTT Dijon (N3)

CA Pontarlier (N3) 8-0 Sens (R1)

8-0 Sens (R1) Villars l’Isle St-Maurice Blussans (R2) 1-1 (9 tab à 8) ASM Belfort (N3)

1-1 (9 tab à 8) ASM Belfort (N3) Quetigny (R2) 3-0 Garchizy (R1)

3-0 Garchizy (R1) Pont-de-Roide Vermondans (R1) 0-3 Sochaux (N1)

Chalon (N3) 2-2 (6 tab à 5) Mâcon (N3)

La suite après cette publicité

Paris Ile-de-France

US Lusitanos Saint-Maur (N2) 1-1 (4 tab à 2) US Créteil Lusitanos (N2)

1-1 (4 tab à 2) US Créteil Lusitanos (N2) FC 93 Bobigny (N2) 0-1 JA Drancy (N3)

Sarcelles AAS (R1) 2-3 Paris 13 Atlético (N1)

Argenteuil FC (R3) 1-6 Fleury 91 FC (N1)

Racing Club de France (N3) 3-0 Colombienne ES (R1)

3-0 Colombienne ES (R1) Aubervilliers FCM (N3) 3-0 Melun FC (R1)

3-0 Melun FC (R1) St Michel FC 91 (R3) 2-3 Ivry US Foot (N3)

Cergy Pontoise FC (R2) 0-1 Torcy PVM US (N3)

Montreuil FC (R1) 1-1 (4 tab à 1) Mantois 78 FC (R1)

1-1 (4 tab à 1) Mantois 78 FC (R1) Villeneuve La Garenne (R2) 3-0 Mitry Compans Goelly (R2)

3-0 Mitry Compans Goelly (R2) Bobigny Étoile (D1) 1-1 (4 tab à 2) Linas-Montlhéry ESA (N3)

Pays-de-la-Loire

AS Le Mans Villaret (R1) 1-4 Sablé FC (R1)

ES Blain (R2) 0-8 Challans FC (N3)

CA Evron (R3) 0-3 Les Sables VF (N3)

Le Fuilet-Chaussaire (D1) 1-0 France D’Aizenay (R1)

1-0 France D’Aizenay (R1) Le Cellier/Mauves (R3) 2-0 Guérande Saint-Aubin (R3)

2-0 Guérande Saint-Aubin (R3) AS Vieillevigne La P. (R3) 0-5 Vendée Fontenay Foot (N3)

La Baule/Le Pouliguen (R1) 1-4 Les Herbiers (N2)

SA Beaumont (R2) 1-1 (4-2 tab) AS La Châtaigneraie (N3)

1-1 (4-2 tab) AS La Châtaigneraie (N3) Le Mans Gazélec (R3) 0-2 Ancienne Château Gontier (R1)

Orvault SF (R1) 1-1 (3-1 tab) Vendée La Roche (N2)

1-1 (3-1 tab) Vendée La Roche (N2) SC Beaucouzé (R1) 3-2 ESO La Roche-sur-Yon (R1)

La suite après cette publicité

Nouvelle-Aquitaine

US Chasseneuil (D2) 1-2 Marmande 47 FC (R1)

Stade pessacais u.c (D1) 1-1 (3 tab à 5) ASMUR Football (R1)

Limoges Football (R1) 2-4 Stade Poitevin FC (N2)

FC Targon Soulignac (R3) 0-2 US Chauvigny (N3)

CA Neuville (R1) 0-2 Angoulême CFC (N2)

CS Feytiat (R1) 2-2 (2-3 tab) UES Montmorillon (R2)

FC Périgny (R1) 5-2 étoile maritime (R2)

5-2 étoile maritime (R2) St Medard en Jalles (R1) 0-0 (4-5 tab) Gouzon Avenir (R2)

ASM Nieul s/Mer (R3) 0-5 Trelissac APFC (R1)

Larchois la Feuillade (D2) 0-4 FC Bassin d’Arcachon (N3)

US Bouscat (R2) 0-2 Boé Bon Encontre (R1)

Bordeaux St-Jean (D1) 0-14 Aviron Bayonnais (N2)

SA Merignacais (R1) 1-0 Thouars foot (R1)

1-0 Thouars foot (R1) OFC Ruelle (R3) 1-5 Soustons FC (R2)

ES Boulazac (R1) 0-4 Girondins de Bordeaux (N2)

Grand Est

Bar le Duc FC (R2) 1-1 (3-5 t.a.b) O. Charleville Prix AM (N3)

GSA Tomblaine (R3) 1-0 Reims Murigny FP (R2)

1-0 Reims Murigny FP (R2) US Thionville Lusitanos (N2) 1-0 USAG Uckange (R1)

1-0 USAG Uckange (R1) APM Metz FC (R1) 6-2 RS Amanvillers (R2)

6-2 RS Amanvillers (R2) ES Villerupt Thil (R1) 1-3 Bogny FC (R1)

Reims Sainte-Anne (R2) 3-0 FC Fontaine O. Vallant (R3)

3-0 FC Fontaine O. Vallant (R3) Enj. Val de Seille (R3) 1-4 AS St-Brice Courcelles (R2)

RC Epernay Champagne (R1) 3-0 AS Pagny sur Moselle (R1)

3-0 AS Pagny sur Moselle (R1) FC Nogentais (R2) 0-2 Cormontreuil FC (R1)

FC St Meziery (R1) 1-0 SAS Epinal (N2)

1-0 SAS Epinal (N2) FC Freyming (R2) 2-0 SR St Dié Kellermann (R1)

2-0 SR St Dié Kellermann (R1) US Raon l’Étape (R1) 2-0 FC Geispolsheim (R2)

2-0 FC Geispolsheim (R2) US Sarre Union (R1) 2-0 FC Strasbourg Kronenbourg (R2)

2-0 FC Strasbourg Kronenbourg (R2) FCE Schirrhein (R1) 1-1 (7-8 t.a.b) Ass. Still Mutzig (R1)

AS Aspach le Haut (D1) 1-1 (4-5 t.a.b) FC Mulhouse (N3)

US Wittenheim (R2) 3-0 FC Saverne (R3)

3-0 FC Saverne (R3) FC Hirtzfelden (R3) 0-2 Strasbourg FCOSK 06 (R1)

US Forbach (R1) 6-2 FCSR Haguenau (N2)

6-2 FCSR Haguenau (N2) Sarreguemines FC (R1) 2-0 SR Colmar FA (N2)

2-0 SR Colmar FA (N2) FA Illkirch Graff. (R1) 0-0 (7-8 t.a.b) ASC Biesheim (N2)

Bretagne

AS Plouvien (R2) 2-4 Stade Quimperlois (R3)

Vannes OC (N3) 0-1 Dinan Léhon FC (N2)

DC Carhaix (R3) 2-2 (2-4 tab) AG Plouvorn (R1)

US Liffré (R1) 1-3 St Co Locminé (N2)

CEP Lorient (R1) 0-1 Stade Plabennecois (R1)

Loudeac OSC (R2) 1-3 EA Saint Renan (R1)

Kerriolets Pluvigner (R1) 0-3 Stade Briochin (N1)

FC Pen Hir Camaret (R3) 2-2 (4-3 tab) CPB Bréquigny (R1)

2-2 (4-3 tab) CPB Bréquigny (R1) AS Ginglin Cesson (R1) 2-2 (7-8 tab) US Concarneau (N1)

US Château Malo (R3) 1-0 FC Breteil Talensac (R2)

1-0 FC Breteil Talensac (R2) AS Vignoc Hede Guipel (R1) 0-3 US Saint Malo (N2)

US Fougères FC (N3) 1-3 AS Vitré (N3)

SC Plédrannais (R3) 3-2 ES St Cast Le Guildo (D1)

3-2 ES St Cast Le Guildo (D1) La St Pierre de Milizac (N3) 2-2 (tab) GSI Pontivy (N3)

Les Bleuets Le Pertre Brielle (R3) 3-0 US Cleder (D1)

Normandie

Football Athletic Club Alizay (R2) 0-4 Stade Malherbe de Caen (N1)

Maladrerie OS (R1) 0-1 QRM (N1)

CMS Oissel (N3) 1-0 US Alençon (N3)

1-0 US Alençon (N3) ENT.S. Coutancaise (R2) 1-2 FC Dieppe (N2)

Yvetot AC (R1) 3-2 FC Saint-Lô Manche (R1)

3-2 FC Saint-Lô Manche (R1) ASPTT Caen Football (R1) arrêté (à 4-0 pour l’ASPTT Caen et trois rouges pour Evreux) Evreux Football Club 27 (R1)

arrêté (à 4-0 pour l’ASPTT Caen et trois rouges pour Evreux) Evreux Football Club 27 (R1) Bayeux FC (R1) 1-0 Havre Caucriauville Sportif (N3)

1-0 Havre Caucriauville Sportif (N3) St. De Porte Normande Vernon (R2) 0-4 US Granville (N2)

US Avranches MSM (N2) 1-1 (5 tab à 4) SU Dives Cabourg Football (N3)

Corse

USC Corte (R1) 1-3 Gazélec Ajaccio (N3)

AS Furiani-Agliani (N2) 2-1 FC Balagne (N3)

Occitanie

Lavaur FC (R2) 3-3 (3-4 tab) US Pibracaise (R2)

Toulouse Pradettes (R3) 0-3 Agde RCO (N3)

US Seysses Frouzins (R2) 1-1 (7-8 tab) Blagnac FC (N3)

Mont. Atlas Paillade (R1) 8-0 Paulhan ES (R2)

8-0 Paulhan ES (R2) Le Grau du Roi (R1) 1-1 (4-5 tab) AF Biars Bretenoux (R1)

L’Union St-Jean FC (R1) 2-1 US Castanet (N3)

2-1 US Castanet (N3) La Peyrade OL (D1) 1-2 Auch Football (R2)

US Colomiers (N3) 5-1 Ent. St-Clément Montferrier (R1)

5-1 Ent. St-Clément Montferrier (R1) Castries AV (D3) 0-3 FC 2 Rives 82 (R1)

Fonsorbes AV (R1) 0-2 Canet RFC (N3)

Mauguio Carnon US (R3) 0-0 (4-3 tab) Beaucaire Stade FC (N3)

Hauts-de-France

Cambrai AC (R1) 1-1 (4-2 tab) Coquelles SC (R2)

1-1 (4-2 tab) Coquelles SC (R2) Arras FA (R1) 2-2 (4-5 tab) Avion CS (R2)

Lecelles Rosult FC (D1) 1-1 (2-4 tab) Beauvais (N2)

US Prémontré (R3) 2–1 US Esquelbecq (R2)

2–1 US Esquelbecq (R2) Capelle Grande ES (D1) 1-0 Teteghem US (D1)

1-0 Teteghem US (D1) Grande Synthe (R1) 1-2 Chantilly (N2)

Chambly (N2) 4-0 Wasquehal (N2)

4-0 Wasquehal (N2) Hénin Beaumont (R3) 0-3 Stade Béthunois (R1)

Itancourt Neuville (R1) 2-3 US Camon (R1)

FC Bondues (R1) 2-1 ES Bully-les-Mines (R2)

2-1 ES Bully-les-Mines (R2) Pays de Saint-Omer (R1) 0-2 Croix (N3)

Aire-sur-la-Lys (R2) 1-0 Salouel Saleux RCF (R2)

1-0 Salouel Saleux RCF (R2) US Pays-du-Valois (N3) 1-2 Saint-Amand FC (R1)

Steenvoorde AS (R1) 1-0 RC Calais (R1)

1-0 RC Calais (R1) Mouveaux ES (R3) 1-3 Marcq-en-Baroeul (R1)

US Tourcoing (R1) 1-4 Amiens Portugais FCP (R2)

Neufchatel (D1) 1-5 Abbeville (R2)

Longuenesse JS (R2) 4-1 Choisy-au-Bac (R2)

4-1 Choisy-au-Bac (R2) FC Montigny Gohelle (R1) 2-2 (3-5 tab) Feignies-Aulnoye (N2)

Saint-Pol S/Ternoise US (R3) 3-4 US Auby (D1)

Nogent-sur-Oise US (R3) 1-2 Loon Plage FC (R2)

Méditerranée