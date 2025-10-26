OL : Corentin Tolisso revanchard et satisfait après le succès contre Strasbourg

Corentin Tolisso n’a pas caché son soulagement après le succès de l’Olympique Lyonnais obtenu dans les derniers instants contre Strasbourg (2-1), ce dimanche, en clôture de la 9e journée de Ligue 1. Après la rencontre, le capitaine des Gones s’est arrêté au micro de Ligue 1+ et a évoqué le déroulé de ce match électrique, où il s’est souvent chahuté avec les joueurs alsaciens. « Pour vous dire la vérité, je pense que cette tension était surtout due au match qui s’est passé la saison passée à Strasbourg (le 28 mars dernier). On l’avait encore à travers de la gorge », a-t-il avoué.

« Il y avait un esprit de revanche. Il s’est passé ce qui s’est passé. Moi, je ne l’ai pas trop accepté, d’autres coachs non plus et beaucoup de gens qui étaient présents lors de ce match aussi. Donc, on avait coché ce match, parce qu’on avait vraiment envie de prendre notre revanche et notamment de devant nos supporters. Et on savait même si on avait perdu là-bas, qu’on était une bonne équipe et on l’a montré ce soir. On a gagné et je suis content d’avoir battu cette équipe. » Avec ce succès, Lyon occupe désormais la 4e place, ex æquo avec Marseille.