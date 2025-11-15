Eliminatoires CM - Europe
Slovénie : le CSC complètement fou de Zan Karnicnik face au Kosovo
@Maxppp
C’est sans doute l’un des buts contre-son-camp de l’année. Lors du match de qualification pour la Coupe du Monde entre la Slovénie et le Kosovo, ce samedi, Zan Karnicnik a été l’auteur d’une action malheureuse qui fera le tour des résumés. Après un centre kosovar, le défenseur slovène s’est complètement troué. En voulant se dégager d’une reprise du pied droit, il a finalement parfaitement lobé le ballon au-dessus de son propre gardien, Jan Oblak.
la chaine L'Équipe @lachainelequipe – 22:26
🇸🇮 - 🇽🇰Voir sur X
Quel but contre son camp fou concédé par le Slovène Zan Karnicnik, qui lobe son gardien Jan Oblak !
Ce CSC, à la fois spectaculaire et cruel, a définitivement plié la rencontre, a permis au Kosovo de s’imposer (2–0) et de s’assurer au minimum une place en barrages. De son côté, la Slovénie voit ses espoirs de qualification s’envoler.
