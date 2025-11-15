Portugal : CR7 pourrait ne disputer qu’un seul match lors de la Coupe du Monde 2026

Cristiano Ronaldo pourrait manquer les deux premiers matchs de la Coupe du Monde 2026, une perspective lourde de sens alors que l’attaquant portugais a déjà confirmé qu’il s’agirait de son dernier Mondial. Expulsé contre l’Irlande, le tout premier carton rouge de sa carrière internationale en 226 sélections, après qu’un jaune a été transformé en rouge pour un coup de coude sur Dara O’Shea, Ronaldo est automatiquement suspendu pour le match décisif face à l’Arménie. Mais le pire pourrait suivre : le code disciplinaire de la FIFA prévoit au moins deux matchs de suspension pour « faute grave », et trois pour « agression », incluant les coups de coude d’après The Sun. Si le Portugal valide sa qualification ce dimanche, Ronaldo débuterait donc le Mondial depuis les tribunes, avec le risque de ne disputer qu’un seul match si la Seleção ne sort pas de son groupe.

Roberto Martinez a déjà annoncé que le Portugal contestera toute tentative d’alourdir la sanction, jugeant la décision initiale sévère : « Cristiano n’a jamais été expulsé en 226 matchs. C’est un peu dur. Il a passé près d’une heure à être tiré et poussé. Il essaie de se dégager, le défenseur tombe théâtralement ». L’incident a également ravivé les tensions avec l’Irlande, dont le sélectionneur Heimir Hallgrimsson, qui l’avait accusé d’« arbitrer le match » lors de la rencontre précédente, a raconté que Ronaldo l’avait confronté en quittant le terrain : « Il m’a félicité d’avoir mis la pression sur l’arbitre. C’est son geste qui lui coûte le rouge, pas moi ». Si la suspension est alourdie, Ronaldo manquerait aussi d’éventuels barrages en mars. Une situation qui menace directement son ultime aventure…