Eliminatoires CM - Europe

Portugal : Cristiano Ronaldo expulsé après un terrible coup de sang contre l’Irlande

Irlande 2-0 Portugal

Sale soirée pour le Portugal de Cristiano Ronaldo. Après avoir loupé de peu l’occasion de se qualifier pour la Coupe du monde lors de la 4e journée face à la Hongrie (2-2), les Portugais se retrouvent menés 2-0 face à l’Irlande après 65 minutes de jeu. Un scénario terrible qui s’est même compliqué.

Auteur d’un coup de coude sur Dara O’Shea dans la surface irlandaise, Cristiano Ronaldo a pris un carton jaune avant que l’arbitrage vidéo ne l’expulse. C’est son tout premier carton rouge avec le Portugal et il manquera le prochain match face à l’Arménie qui s’annonce décisif.

