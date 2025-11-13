Portugal : Cristiano Ronaldo expulsé après un terrible coup de sang contre l’Irlande

Sale soirée pour le Portugal de Cristiano Ronaldo. Après avoir loupé de peu l’occasion de se qualifier pour la Coupe du monde lors de la 4e journée face à la Hongrie (2-2), les Portugais se retrouvent menés 2-0 face à l’Irlande après 65 minutes de jeu. Un scénario terrible qui s’est même compliqué.

Auteur d’un coup de coude sur Dara O’Shea dans la surface irlandaise, Cristiano Ronaldo a pris un carton jaune avant que l’arbitrage vidéo ne l’expulse. C’est son tout premier carton rouge avec le Portugal et il manquera le prochain match face à l’Arménie qui s’annonce décisif.