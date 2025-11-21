Menu Rechercher
La cadeau de Donald Trump à Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo et Donald Trump @Maxppp

Cette semaine, Donald Trump a reçu Cristiano Ronaldo (40 ans) à la Maison-Blanche. Accompagné de sa future épouse Georgina Rodriguez, le Portugais a pu échanger avec le président des États-Unis. Ce dernier, visiblement très heureux de rencontrer le quintuple Ballon d’Or à quelques mois de la Coupe du Monde 2026, a d’ailleurs offert un cadeau au joueur.

En effet, le Daily Mail révèle qu’il a offert les clés de la Maison-Blanche à CR7. Un présent qui est considéré comme «une distinction rare et prestigieuse» et qu’il offre très rarement selon le média britannique. C’est Donald Trump qui a dessiné la clé. Cristiano Ronaldo est le premier sportif à la recevoir.

