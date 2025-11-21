Menu Rechercher
PSG : Benfica s’est fait piquer Vitinha

Par Matthieu Margueritte
Vitinha avec le PSG @Maxppp

En 2022, le Paris Saint-Germain a posé 40 M€ pour s’offrir le jeune milieu de terrain du FC Porto, Vitinha. Trois ans plus tard, le club de la capitale ne regrette absolument pas son investissement. Mais ce que l’on sait moins, c’est que Benfica aurait pu faire éclore le parisien. Interrogée par Record, Helena Costa a travaillé dans la formation au SLB et a révélé que Vitinha est passé entre ses mains.

« Il y en a beaucoup qui se sont fait connaître, Bernardo Silva, Vitinha est aussi passé par là et a participé à quelques tournois avec moi. Tiago Dantas, Gonçalo Guedes. Ce furent des moments importants pour mon développement et le leur. À tel point que je continue d’être invitée aux mariages et aux baptêmes de leurs enfants », a-t-elle déclaré avant d’expliquer pourquoi les Aguais n’avaient pas su conserver le joueur. « Il est de là-haut (du nord du Portugal, ndlr) et le FC Porto en avait les moyens. C’était un super gamin, il reste un joueur extraordinaire. »

Liga Portugal
PSG
Benfica
Vitinha

Liga Portugal Liga Portugal Betclic
PSG Logo Paris Saint-Germain
Benfica Logo SL Benfica
Vitinha Vitinha
