La situation de l’OL n’inquiète plus du tout !

Dans le football, tout va très vite, et l’Olympique Lyonnais est bien placé pour le savoir. Monument du football français, le club rhodanien est pourtant passé tout proche de la catastrophe cet été. Plombé par une gestion économique désastreuse depuis l’arrivée de John Textor à la tête du club, l’OL avait été rétrogradé en Ligue 2 par la DNCG. Un séisme dans le football français. Finalement, il a fallu l’arrivée de Michele Kang et un apport financier important pour limiter la casse et permettre à Lyon de convaincre, après appel, le gendarme financier du football français de sauver le club.

Avec un John Textor écarté, l’OL s’est concentré sur une restructuration saine et a clairement stoppé son train de vie démesuré en réduisant drastiquement sa masse salariale et en cessant de surpayer certaines recrues. Bien sûr, le club n’a pas pu faire de miracle et a dû se séparer de nombreux joueurs majeurs sans réellement les remplacer. Mais même avec un effectif très amoindri, le coach Paulo Fonseca parvient à maintenir une équipe compétitive sur ce début de saison puisque l’OL pointe à la 7e place (avec un match en moins) malgré une période de moins bien depuis le mois d’octobre.

L’OL va beaucoup mieux

Et si les supporters aimeraient forcément que le club se renforce et soit plus compétitif, l’OL revient de très loin. Et le meilleur semble à venir. Comme nous vous le révélions ce jeudi, le club va de mieux en mieux économiquement. Pour le mercato hivernal, la direction rhodanienne devrait miser sur au moins deux recrues pour renforcer un secteur offensif affaibli, ainsi que le secteur défensif afin d’anticiper les départs à la CAN de Niakhaté et Mata. Il y aura forcément des départs également, mais pas de titulaires : le club ne se séparera que de joueurs en manque de temps de jeu.

Sur le plan financier, l’OL n’est plus du tout à l’agonie. Au contraire. Avec une masse salariale qui a diminué de 50 %, le club a consolidé ses finances grâce à d’autres ressources en hausse, comme la billetterie, le sponsoring maillot avec la République du Congo, et l’arrivée de nouveaux partenaires économiques. Sur ce dernier point, depuis le début de la saison, Michele Kang a multiplié les dîners avec les grands patrons de la région lyonnaise pour nouer des partenariats solides. Il faudra bien sûr observer le passage devant la DNCG au début du mois de décembre, mais l’OL semble désormais plutôt serein, avec toujours cet objectif de viser un redressement total pour 2028-2029.