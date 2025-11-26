Commission de discipline : Aron Dönnum s’en tire très bien, l’OL avec Maciel et Louis-Jean sanctionné

Les suites de la rencontre entre Toulouse et Le Havre (0-0) avaient fait beaucoup de bruit. Les Normands s’étaient plaints d’un geste franchement déplacé de la part d’Aron Dönnum envers Simon Ebonog. Le Norvégien avait mis sa main devant le nez pour signifier à son adversaire qu’il sentait mauvais. La commission de discipline n’a pourtant pas reconnu le « comportement discriminatoire/raciste », qui lui aurait valu une dizaine de matchs de suspension selon le règlement. Le Toulousain s’en est très bien tiré puisqu’il a pris deux matchs, retenant le « comportement blessant ».

Dans les autres décisions prises ce soir, Morgan Guilavogui (Lens) et Denis Zakaria (Monaco) ont tous les deux écopé de deux matchs après leur rouge de ce week-end. Enfin, la commission a rendu son verdict après les déclarations de certains dirigeants lyonnais suite à la rencontre entre l’OL et le PSG où des erreurs d’arbitrage avaient été constatées. Jorge Maciel, l’adjoint de Paulo Fonseca sur le banc depuis la suspension du Portugais, et Matthieu Louis-jean, le directeur technique, sont respectivement suspendus un et deux matchs. Coup de chance pour les Gones, la sanction prend effet le 2 décembre, Fonseca sera revenu depuis… deux jours.

Réunie le 26 novembre 2025, la Commission de Discipline de la LFP a pris les décisions suivantes :

RETRAIT DE CARTON

15e journée de Ligue 2 BKT : AS Saint-Étienne – AS Nancy-Lorraine du samedi 22 novembre 2025

Avertissement de M. Teddy BOURIAUD, joueur professionnel de l’AS Nancy-Lorraine

Retrait du carton jaune et réattribution du carton jaune au joueur Zakaria ZTOUTI.

EXCLUSIONS

LIGUE 1 MCDONALD’S

Deux matchs de suspension ferme et un match avec sursis

Morgan GUILAVOGUI (RC Lens)

Denis ZAKARIA (AS Monaco)

Un match de suspension ferme et un match avec sursis

Valentin BARCO (RC Strasbourg Alsace)

13e journée de Ligue 1 McDonald’s : Stade Brestois 29 – FC Metz du dimanche 23 novembre 2025

Comportement de M. Danilson DA CRUZ GOMES, entraîneur adjoint du FC Metz

Un match de suspension ferme de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

La sanction prend effet immédiatement.

Un match ferme de suspension à la suite d’un cinquième avertissement (Ligue 1 McDonald’s, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 2 décembre 2025 à 00h00.

Adrien THOMASSON (RC Lens)

LIGUE 2 BKT

Deux matchs de suspension ferme

Anthony RONCAGLIA (SC Bastia)

Un match de suspension ferme

Souleymane KEITA (US Boulogne CO)

15e journée de Ligue 2 BKT : FC Annecy – SC Bastia du vendredi 21 novembre 2025

Comportement de M. Stanislas KRUG, préparateur physique du FC Annecy

Deux matchs de suspension ferme et un match avec sursis de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

La sanction prend effet immédiatement.

Un match ferme de suspension à la suite d’un cinquième avertissement (Ligue 2 BKT, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 2 décembre 2025 à 00h00.

Maxence CARLIER (AS Nancy-Lorraine)

Sonny DUFLOS (US Boulogne CO)

Yvan IKIA DIMI (Amiens SC)

Ibrahim Cheick Junior FOFANA (Amiens SC)

Dominique GUIDI (SC Bastia)

INCIDENTS

12e journée de Ligue 1 McDonald’s : Olympique Lyonnais – Paris Saint-Germain du dimanche 9 novembre 2025

Comportement de M. Jorge Miguel GONCALVES MACIEL, entraîneur adjoint de l’Olympique Lyonnais

Un match de suspension ferme de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

La sanction prend effet à partir du mardi 2 décembre 2025 à 00h00.

12e journée de Ligue 1 McDonald’s : Olympique Lyonnais – Paris Saint-Germain du dimanche 9 novembre 2025

Comportement de M. Matthieu LOUIS-JEAN, directeur technique de l’Olympique Lyonnais

Deux matchs de suspension ferme, dont un match par révocation du sursis, de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

La sanction prend effet à partir du mardi 2 décembre 2025 à 00h00.

11e journée de Ligue 1 McDonald’s : Toulouse FC – Havre AC du dimanche 2 novembre 2025

Comportement de M. Aron DÖNNUM, joueur professionnel du Toulouse FC

Au regard de la gravité des faits, la Commission de Discipline de la LFP avait décidé de mettre le dossier en instruction.

Après lecture du rapport d’instruction, la Commission prononce la sanction suivante :

Deux matchs de suspension ferme de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles pour comportement blessant.

La sanction prend effet à partir du mardi 2 décembre 2025 à 00h00.

15e journée de Ligue 2 BKT : Amiens SC – EA Guingamp du samedi 22 novembre 2025

Comportement des supporters de l’Amiens SC : expressions orales à connotation discriminatoire présumée à l’encontre du joueur Teddy BARTOUCHE (EA Guingamp)

Au regard de la gravité des faits, la Commission de Discipline de la LFP décide de mettre le dossier en instruction.

La décision sera rendue à l’issue de la séance du mercredi 17 décembre 2025, au cours de laquelle l’instructeur remettra son rapport.

30e journée de Ligue 1 McDonald’s : AS Saint-Étienne – Olympique Lyonnais du 20 avril 2025 (saison 2024-2025)

Comportement de M. X, spectateur de la rencontre et titulaire d’une licence FFF : jet d’un projectile sur l’arbitre assistant

Suspension de la licence FFF jusqu’au 30 juin 2026.

La sanction prend effet à partir du mardi 2 décembre 2025.