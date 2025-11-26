PSG - Tottenham : les compos sont là !

Le Parc des Princes accueille le remake de la dernière Supercoupe de l’UEFA ! Le PSG accueille Tottenham à 21h, pour le compte de la 5e journée de la phase de ligue de Ligue des champions. Les Parisiens avaient décroché ce trophée au nez et à la barbe des Spurs, qui menaient pourtant 2-0 avant d’être rattrapés sur le fil et de s’incliner aux tirs au but. Paris reste sur une défaite dans son antre en C1, face au Bayern Munich (1-2), et veut prouver les dires de Luis Enrique qui estime que son collectif redevient dominateur. Tottenham vient de subir une correction contre son rival londonien, Arsenal (1-4), et compte 8 pts en C1.

La suite après cette publicité

Pour cette affiche, le PSG aligne la surprise Ndjantou en pointe, épaulé par Barcola et Kvaratskhelia. Le milieu type est présent, avec Neves, Vitinha et Ruiz, Zaïre-Emery remplace toujours Hakimi côté droit. Marquinhos et Pacho protègent le but de Chevalier, Nuno Mendes le couloir gauche. Côté Tottenham, Kolo Muani est dans le 11 et retrouve le Parc dans la peau d’un visiteur. Il devrait être associé à Richarlison devant.

Suivez ce match avec notre direct commenté !

La suite après cette publicité

Les compositions

PSG : Chevalier - Zaïre-Emery, Marquinhos (cap.), Pacho, Nuno Mendes - Joao Neves, Vitinha, Ruiz - Barcola, Ndjantou, Kvaratskhelia

Tottenham : Vicario - Porro, Gray, van de Ven, Romero (cap.), Spence - Bentancur, Bergvall, Sarr - Richarlison, Kolo Muani