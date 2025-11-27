Tottenham : la déclaration osée de Thomas Frank sur Vitinha

Ce mercredi soir, le PSG a réussi à prendre le meilleur sur Tottenham (5-3) lors de la 5e journée de la Ligue des Champions. Comme très souvent, les Parisiens ont pu compter sur un très grand Vitinha. Le Portugais a inscrit le premier triplé de sa carrière et a permis à son équipe de renverser la vapeur.

Déjà impliqué sur 13 buts cette saison, le Portugais a choqué le coach des Spurs Thomas Frank qui a eu des mots forts. Pour lui, pas de doute, Vitinha va prendre le prochain Ballon d’Or. « Vitinha a terminé troisième du dernier Ballon d’Or. Waw, vraiment waw. C’est le meilleur milieu de terrain du monde. Il sera le prochain Ballon d’Or », a-t-il ainsi lancé.