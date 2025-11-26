Le triplé historique de Vitinha enflamme les réseaux sociaux

Le PSG n’aura pas mis longtemps à rebondir en Ligue des Champions. Après sa défaite contre le Bayern Munich, Paris a répondu en faisant tomber Tottenham (5-3) au Parc des Princes. Un succès large qui s’est dessiné grâce à un Vitinha taille patron, auteur de son premier triplé en carrière. Le milieu de terrain portugais a inscrit deux frappes magnifiques en dehors de la surface et un pénalty, de quoi offrir trois points à son club. Une performance XXL qui a fait réagir sur les réseaux sociaux.