PSG : Luis Enrique ironise sur Ndjantou et le mercato

Ce mercredi soir, Luis Enrique a encore tenté un coup tactique dont il a le secret. Face à Tottenham, le technicien espagnol a donc décidé de miser sur Quentin Ndjantou (18 ans) sur le front de l’attaque dans ce rôle de faux numéro 9. Pour sa première titularisation en C1, la 3e avec le PSG cette saison, le jeune titi a été plutôt bon. De quoi emballer Luis Enrique qui a même ironisé sur le mercato en conférence de presse.

La suite après cette publicité

«Il a été sensationnel, il a la capacité de jouer partout, au milieu, en attaque, il donne de la continuité, il a beaucoup de mobilité. Il a joué partout, il a montré de la personnalité, je suis très content. C’est une vraie recrue, on est pas aller sur le mercato pour recruter Ndjantou et je suis très content. Il peut jouer partout, j’aime sa manière de jouer, c’est une grande recrue, c’est la première recrue, on est en avance sur toutes les autres équipes vous êtes contents ?»