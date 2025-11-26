Real Madrid : les superbes mots de Kylian Mbappé pour Vinicius Junior

Kylian Mbappé refuse de se tailler la part du lion. Auteur d’un quadruplé ce soir pour permettre au Real Madrid de s’imposer contre l’Olympiakos (3-4), l’attaquant français a remis le collectif au coeur du jeu. Au coup de sifflet final, il a tenu à rendre hommage à Vinicius Junior, auteur d’une très belle prestation après avoir connu des moments d’incertitude ces derniers mois.

«Vinicius ? Je suis très content, c’est un honneur pour moi de jouer avec un joueur de sa qualité, j’ai eu de la chance de jouer avec beaucoup de joueurs de grande qualité offensivement dans ma carrière. Il comprend le foot comme peu, il est capable de faire pas mal de différences, il faut lui laisser aussi la place de s’exprimer et il est fondamental pour nous. »