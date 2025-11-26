Olympiakos - Real Madrid : les compositions officielles

Le Real Madrid est au bord du chaos. Le club de la capitale espagnole se déplace sur la pelouse de l’Olympiakos ce mercredi à 21h pour le compte de la 5e journée de la phase régulière de la Ligue des champions, une rencontre à suivre en direct commenté sur notre site. Pourtant premiers de Liga et 9es de la Ligue des champions, les hommes de Xabi Alonso n’ont pas gagné depuis trois matches et sont dans l’obligation de faire un résultat en Grèce. De son côté l’Olympiakos n’a pas connu le goût de la victoire en Europe cette saison.

Pour ce faire, le technicien espagnol a aligné un 4-2-3-1 avec Kylian Mbappé en pointe devant Valverde, Arda Güler et Vinicius. Remplaçant lors du dernier match, Camavinga est de retour dans le onze aux côtés de Tchouaméni. De retour d’une blessure longue durée, Ferland Mendy est titulaire en défense avec Alexander-Arnold, Asencio et Carreras. Du côté de l’Olympiakos le Marocain El Kaabi est titulaire en pointe.

Les compositions officielles :

Olympiakos : Tzolakis – Rodinei, Retsos, Pirola, Ortega – Mouzakitis, Garcia – Martins, Chiquinho, Podence – El Kaabi.

Real Madrid : Lunin – Alexander-Arnold, Asencio, Carreras, Mendy – Camavinga, Tchouaméni – Valverde, Güler, Vinicius – Mbappé.