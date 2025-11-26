LdC, Real Madrid : le triplé en 7 minutes de Kylian Mbappé

Le très beau but de l’ouverture du score signé Chiquinho est déjà de l’histoire ancienne. En 7 minutes seulement, Kylien Mbappé a complètement renversé l’Olympiakos en marquant un triplé en Ligue des Champions.

Il y a eu la concrétisation sur cet extérieur du pied de Vinicius (22e), un second but inscrit de la tête sur un centre de Güler (24e) et un troisième sur une ouverture de Camavinga (29e). C’est le 2e triplé le plus rapide de l’histoire de la C1. Pas content ?