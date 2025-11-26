Menu Rechercher
Estêvão Willian provoque un conflit au Real Madrid

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Estevao, buteur avec Chelsea @Maxppp

Estêvão Willian a choqué l’Europe mardi soir, lors de la victoire 3-0 de Chelsea face au FC Barcelone en Ligue des Champions. L’attaquant de 18 ans a rendu une très belle copie, avec un golazo notamment, et a remporté son duel à distance avec Lamine Yamal. Et comme le révèle Defensa Central, le Real Madrid n’a pas loupé une miette de sa prestation.

Pire, Florentino Pérez va demander des explications au chef du scouting du club, Juni Calafat. Il va ainsi lui demander pourquoi le club n’était pas réellement passé à l’attaque pour Estêvão lorsqu’il était encore à Palmeiras, préférant miser sur Endrick. Le patron du Real Madrid estime que le club merengue est peut-être passé à côté du plus gros talent des prochaines années…

Pub. le - MAJ le
