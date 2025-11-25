La guerre continue entre l’OL et John Textor

Eagle Football Group, qui a succédé à OL Groupe, n’a toujours pas publié ses comptes annuels 2024-2025 malgré l’engagement pris le 28 octobre d’un arrêt des comptes « au plus tard le 30 novembre ». Les dernières données financières connues restent donc celles de l’été, avec un recul des recettes de 99 M€, et celles du premier semestre, clos sur un déficit de 117 M€. Un retard qui s’explique par la volonté de clarifier les flux financiers internes au groupe Eagle, notamment entre la branche lyonnaise, la holding de John Textor et Botafogo, à la lumière de plusieurs mouvements et transferts encore flous.

À cela s’ajoute le litige opposant Textor au fonds américain Iconic, la justice britannique ayant rejeté sa demande visant à éviter le paiement de plus de 90 M$. L’appel du dirigeant d’Eagle Football Holding est toujours en suspens. Malgré ce contexte instable, les dirigeants lyonnais se montrent confiants et affirment aborder sereinement leur prochain passage devant la DNCG, assurant disposer des éléments nécessaires pour valider leur situation financière.