Ligue Europa : le groupe de l’OL pour défier le Maccabi Tel Aviv

L’Olympique Lyonnais a dévoilé son groupe pour affronter le Maccabi Tel Aviv en Ligue Europa ce jeudi, un match déplacé à Backa Topola, en Serbie, et plusieurs absences importantes y figurent. Blessé à la jambe droite contre Auxerre, Clinton Mata n’est pas du voyage, tout comme Ruben Kluivert, touché à la cheville. Dans ce contexte, Téo Barišić pourrait enfin avoir sa chance : le défenseur croate de 21 ans, très peu utilisé jusque-là, se retrouve seule option naturelle pour accompagner Moussa Niakhaté en charnière. À noter que Nicolas Tagliafico et Tyler Morton, suspendus en Ligue 1 le week-end dernier, réintègrent le groupe.

Olympique Lyonnais
🦁 Notre groupe convoqué pour notre match face au Maccabi Tel Aviv, en Serbie, ce jeudi à 21h 👊🔴🔵

#MTAOL
Voir sur X

Du côté des bonnes nouvelles, Dominik Greif a rassuré en s’entraînant normalement après une alerte au genou et fera bien partie du voyage. En revanche, plusieurs joueurs manqueront toujours à l’appel : Rachid Ghezzal, blessé et non qualifié, Orel Mangala, Malick Fofana et Ernest Nuamah, tous en phase de reprise. On notera également une nouvelle convocation pour Adil Hamdani : le jeune milieu de 16 ans, apparu en fin de match dimanche, enchaîne une deuxième présence dans le groupe professionnel.

