Ligue 1

OL : le groupe contre Nantes avec le grand retour d’Orel Mangala

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Orel Mangala à la reprise @Maxppp
Lyon Nantes
L’OL doit capitaliser sur cette belle victoire jeudi contre le Maccabi Tel-Aviv en Ligue Europa (6-0). En difficulté ces dernières semaines entre défaites et matches nuls, les Gones souhaitent renouer avec le succès en championnat ce dimanche face à Nantes (20h45). Pour l’occasion, Paulo Fonseca pourra compter sur plusieurs retours de taille.

Olympique Lyonnais
🦁 Notre groupe convoqué pour la réception du FC Nantes, ce dimanche à 20h45 👊🔴🔵

#OLFCN
Comme il l’a annoncé en conférence de presse, Orel Mangala, blessé depuis janvier, sera de la partie face aux Canaris ce dimanche. Appelé dans le groupe pour la première fois de saison, le milieu belge fait son grand retour aux côtés de Nicolas Tagliafico, Tyler Morton et Hans Hateboer, de retour de suspension. Le jeune Adil Hamdani (16 ans) est également convoqué.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
Top commentaires
