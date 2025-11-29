OL : le groupe contre Nantes avec le grand retour d’Orel Mangala

L’OL doit capitaliser sur cette belle victoire jeudi contre le Maccabi Tel-Aviv en Ligue Europa (6-0). En difficulté ces dernières semaines entre défaites et matches nuls, les Gones souhaitent renouer avec le succès en championnat ce dimanche face à Nantes (20h45). Pour l’occasion, Paulo Fonseca pourra compter sur plusieurs retours de taille.

Comme il l’a annoncé en conférence de presse, Orel Mangala, blessé depuis janvier, sera de la partie face aux Canaris ce dimanche. Appelé dans le groupe pour la première fois de saison, le milieu belge fait son grand retour aux côtés de Nicolas Tagliafico, Tyler Morton et Hans Hateboer, de retour de suspension. Le jeune Adil Hamdani (16 ans) est également convoqué.