OL : la grosse émotion d’Orel Mangala pour son retour

Orel Mangala à la reprise @Maxppp
Lyon 3-0 Nantes

Hier soir, l’OL s’est offert le scalp du FC Nantes (3-0). Une rencontre qui a marqué le retour à la compétition d’Orel Mangala. En effet, le Belge était éloigné des terrains depuis de longs mois après une rupture du ligament croisé interne du genou gauche. Heureux, le milieu de 27 ans était sur un nuage face à la presse.

«C’était beaucoup d’émotions. Ça fait dix mois que j’étais sur le côté, je prenais mon mal en patience. Là, je suis de retour : le groupe m’a très bien accueilli, les supporters aussi. Ça fait énormément de bien. Pendant ces dix mois, il y a eu des moments de doute, mais j’étais bien entouré : le club, les coéquipiers, le staff… Aujourd’hui, c’est une récompense et je suis vraiment content. J’ai beaucoup travaillé physiquement durant cette période, j’ai construit un vrai bagage. Ça fait plaisir de refouler les pelouses de Ligue 1. Un mois important arrive. On a gagné aujourd’hui (hier, ndlr), on a gagné en Europa League… Maintenant, il faut prendre un maximum de points avant la trêve.» Avec Mangala, l’OL s’offre une "recrue" dans l’entrejeu.

