Désiré Doué dévoile ses passe-temps favoris

Dans un entretien exclusif à Tuttosport, Désiré Doué, nommé Golden Boy 2025, a dévoilé ce qu’il aime faire en dehors du PSG sur son temps libre. Avec des calendriers très chargés, les hobbies et passe-temps des joueurs de football deviennent un à-côté primordial dans leur quotidien pour la récupération mentale.

«J’aime beaucoup la NBA. Tous les grands me fascinent : Michael Jordan, Magic Johnson, LeBron James, Wemby et Steph Curry. J’aime aussi le tennis. J’ai suivi la finale ATP de Turin entre Sinner et Alcaraz, les deux meilleurs joueurs au monde. Et puis j’aime beaucoup lire des livres». Voilà des semaines très chargées.