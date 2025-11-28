Menu Rechercher
UEFA Europa League

L’incroyable anecdote de Tolisso sur Vitinha

Par Allan Brevi
1 min.
Vitinha au PSG @Maxppp
Maccabi TA 0-6 Lyon

Corentin Tolisso a vécu une soirée historique ce jeudi soir, en inscrivant face au Maccabi Tel-Aviv (0-6) le tout premier triplé de sa carrière. Un rêve devenu réalité pour le milieu lyonnais, qui a raconté une anecdote folle à la fin du match d’après L’Équipe : « avec les kinés (la veille du match), on regardait le match de Paris et quand Vitinha a mis trois buts, je leur ai dit que mon rêve, c’était de mettre un triplé une fois dans ma carrière, juste une fois. » Sans penalty et avec une efficacité clinique, Tolisso a fait exploser son compteur, confirmant son rôle essentiel dans le système de Paulo Fonseca. « C’était un objectif dans ma carrière. Je suis très content que ça ait aidé l’équipe à gagner », a-t-il ajouté, lui qui a aussi multiplié les situations dangereuses avant la pause.

Le capitaine lyonnais, buteur et leader de son équipe, a reçu les éloges de son entraîneur. « Quand Coco joue plus proche de la surface, c’est un joueur très dangereux… proche du but, il est très efficace », a rappelé Paulo Fonseca. Après la rencontre, Tolisso a aussi tenu à dédier ce triplé à Alexandre Lacazette, soulignant l’apport et les conseils précieux de son ancien partenaire. Une soirée complète, marquante, qui confirme plus que jamais le retour en grâce d’un Corentin Tolisso décisif et rayonnant. L’équipe de France en ligne de mire ? À suivre…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
