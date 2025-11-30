Menu Rechercher
L’OL va devoir lever l’option d’achat de Martín Satriano

Par Hanif Ben Berkane
Martín Satriano, buteur avec l'OL @Maxppp

Douze matchs, un but et une passe décisive. Voici le triste bilan de Martín Satriano depuis son arrivée à l’Olympique Lyonnais. L’attaquant uruguayen, qui était déjà en difficulté depuis son retour de blessure à Brest, devait se relancer du côté de Lyon. Encore plus dans un effectif rhodanien sans aucune concurrence dans ce secteur de jeu.

Pour l’OL, ce prêt avec option d’achat de 5 millions d’euros, conclu dans les toutes dernières heures du mercato, devait limiter la casse offensivement. Mais il n’a pas du tout porté ses fruits. Et ce dimanche, le quotidien L’Équipe révèle d’ailleurs que l’OL va devoir lever l’option d’achat puisqu’une clause a été glissée dans ce deal. L’OA est automatiquement levée si l’OL conserve son statut professionnel cet été, ce qui est très bien parti logiquement. Pas sûr que cette nouvelle fasse plaisir aux supporters.

