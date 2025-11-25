Mercato : l’OL creuse une surprenante piste à 10 M€

L’Olympique Lyonnais a les idées claires. Cet hiver, les pensionnaires du Groupama Stadium, qui sont plutôt confiants avant leur passage devant la DNCG, ne feront pas de folies. Le club français doit toujours vendre avant de pouvoir accueillir un nouveau joueur. C’est pour cette raison que les Gones vont en priorité recruter un défenseur pour compenser les départs de Moussa Niakhaté et de Clinton Mata à la CAN et un attaquant. En ce qui concerne ce poste clé, l’OL avance ses pions pour mettre la main sur Endrick. Un dossier qui avance plutôt bien même si tout n’est pas encore bouclé. D’autant que le Real Madrid souhaite inclure une clause lui permettant de rapatrier son joueur en cas de blessure dans son équipe. Les Merengues se laissent donc une porte de sortie.

L’OL veut du sang neuf

Matthieu Louis-Jean et la cellule de recrutement assurent également leurs arrières. En effet, ils continuent de suivre d’autres pistes, notamment celles étudiées l’été dernier, car il reste encore un peu plus d’un mois avant l’ouverture du marché des transferts hivernal et tout est évidemment possible. Ce mardi, plusieurs médias roumains dévoilent d’ailleurs le nom de l’un des joueurs suivis par les Rhodaniens. Il s’agit de Louis Munteanu. Âgé de 23 ans, cet avant-centre, capable de jouer sur une aile, évolue au CFR Cluj. Sous contrat jusqu’en juin 2028, le footballeur affiche un bilan de 2 buts et 5 passes décisives en 17 apparitions toutes compétitions confondues. Et la porte est grande ouverte pour lui cet hiver.

Comme expliqué sur notre site il y a quelques jours, Cluj traverse une énorme crise financière. Les joueurs n’ont pas reçu leurs salaires pendant plusieurs mois et le propriétaire du club serait au bord de la faillite d’après la presse roumaine. La vente de Munteanu est donc nécessaire pour renflouer les caisses. D’après Pro Sport et Antena Sport, l’OL n’écarte pas ce transfert. L’été dernier, les Gones, tout comme le Stade Rennais, avaient approché Cluj pour l’international roumain (1 cape). Ce qu’a confirmé Liubliana Nedelcu, agent proche du Cluj, dans les colonnes de Digisport.

Un retour de flamme pour Munteanu ?

«Début septembre, je suis allé à Lyon pour discuter du transfert avec les dirigeants du club. Le temps étant très court, le transfert n’a pas eu lieu, mais nous avons décidé d’en reparler cet hiver. Cela s’est produit car Lyon a vendu son attaquant (Georges Mikautadze, ndlr) juste avant la fin du mercato. Le fait est que Lyon recherche activement un attaquant. Le transfert était initialement prévu pour cet été. Louis Munteanu est suivi de près par le club depuis tout ce temps. Je n’ai rien dit à propos de Lyon jusqu’à présent. j’ai seulement informé le propriétaire, car de nombreuses informations ont circulé ces derniers mois et je souhaitais que le joueur reste concentré.»

Il a ajouté : « cela représente environ 11 millions d’euros, plus des commissions. Je travaille actuellement avec CFR, je ne suis pas l’agent du joueur, mais je suis restée en contact avec Varga (le propriétaire de Cluj, ndlr). J’ai informé la direction du club que Lyon s’intéresse à Louis Munteanu.» Selon Antena Sport et Pro Sport, ce transfert est toujours d’actualité et pourrait se concrétiser cet hiver. Mais il n’y a pas que l’OL sur le coup visiblement. La presse roumaine indique que plusieurs clubs européens mais aussi en Major League Soccer (DC United) apprécient le profil de l’attaquant, dont le prix était estimé à 18 M€ par son club l’été dernier. Mais après un début de saison en demi-teinte et les problèmes financiers de Cluj, son prix est en baisse. On évoque un montant de 10 M€. L’OL ou un autre peut en profiter.