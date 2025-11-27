OL : le cas Tyler Morton affole déjà l’Angleterre

Depuis son plus jeune âge, Tyler Morton a attrapé le virus du football. Une passion familiale puisque son père Scott a été l’entraîneur adjoint du Greenleas JFC, une équipe de football à sept où le milieu de terrain a évolué dès ses 4 ans. Ses performances, comme celles de ses coéquipiers, n’étaient pas passées inaperçues comme l’a avoué Scott Morton à The Athletic : « ce n’est qu’une petite école à Wallasey, alors battre toutes les écoles de Liverpool, c’était un sacré exploit. Manchester City voulait toute l’équipe. City, Man United, Liverpool, Everton… toutes ces équipes voulaient les recruter. C’était un groupe de jeunes exceptionnels. Ils étaient tout simplement incroyablement talentueux.»*

La suite après cette publicité

Sur les 9 joueurs présents dans ce groupe, 8 ont rejoint des clubs plus importants. Pour Tyler Morton, cela s’est joué entre les Blues et les Reds de Liverpool. Son cœur a penché pour les pensionnaires d’Anfield. Après avoir fait ses classes au sein des catégories jeunes, ce grand espoir a ensuite fait ses premiers pas chez les professionnels en 2021. C’était le 21 septembre à l’occasion d’un match de League Cup contre Norwich. Il a enchaîné quelques semaines plus tard, en novembre, avec sa première en Ligue des Champions face au FC Porto. Pour continuer sa progression, il a rejoint en prêt Blackburn (46 matches) puis Hull City (41 matches, 3 buts). Après une dernière année à Liverpool, le milieu a ensuite tapé dans l’œil de l’OL, bien décidé à lui donner sa chance.

La suite après cette publicité

Du gamin de Liverpool au Gone de Lyon

Une chance qu’il a saisie, prêt à couper le cordon avec Liverpool après 16 années passées là-bas. Mais cela était nécessaire comme il l’a récemment confié en Angleterre. «Je savais que c’était le propre du football. Je devais partir pour donner le meilleur de moi-même. J’étais au Japon à ce moment-là. Après la saison précédente, où j’avais peu joué, le club a compris que c’était inévitable. Liverpool a été formidable avec moi. Je ne sais pas s’ils voulaient me remercier pour tout ce que j’ai fait et me dire : "va prendre du plaisir sur le terrain." Peut-être était-ce simplement une question d’humilité. Je discutais avec plusieurs équipes. C’était une période passionnante. Mon agent m’a appelé et m’a dit : "Lyon veut t’acheter".»

Il a ajouté : «parfois, les choses peuvent être lentes avec les clubs. Ils peuvent dire : "peut-être que si tel joueur part, on te recrutera". C’est la réalité des transferts. Mais Lyon était vraiment sérieux. J’ai posé les questions évidentes (à Paulo Fonseca qu’il a eu au téléphone, ndlr). Il me voulait vraiment et m’a dit que je jouerais immédiatement. Dès mon retour du Japon, j’étais au téléphone avec mon agent toutes les minutes pour accélérer le transfert, car c’était une opportunité incroyable pour moi.» Malgré leurs soucis financiers, les pensionnaires du Groupama Stadium ont placé leurs économies sur le natif de Wallasey le 7 août dernier.

La suite après cette publicité

Un talent inoubliable pour les Reds

« L’Olympique Lyonnais informe de l’arrivée du milieu de terrain Tyler Morton, en provenance de Liverpool. L’international espoirs anglais s’est engagé pour 5 saisons, soit jusqu’au 30 juin 2030, pour un montant de 10M€, assorti de bonus pouvant aller jusqu’à 5M€ et un intéressement de 20% sur une éventuelle plus-value», pouvait-on lire sur le communiqué de presse. Un peu plus de 4 mois plus tard, les dirigeants rhodaniens peuvent se frotter les mains. Pour le moment, le pari Morton est une vraie réussite. Sa valeur marchande a d’ailleurs augmenté de 5 M€ selon le site spécialisé transfermarkt (de 7 à 12 M€). Le milieu de 22 ans est le patron de l’entrejeu lyonnais où il a su trouver sa place aux côtés de Tanner Tessmann ou encore Corentin Tolisso. Juste, technique et élégant, il est l’un des leaders de ce nouvel OL.

L’Anglais, qui prend des cours pour apprendre le français et s’intégrer encore mieux, s’épanouit à Lyon où il a déjà participé à 15 matches toutes compétitions confondues (1 but, 1 assist). Ses prestations ne sont d’ailleurs pas passées inaperçues en Angleterre, où on n’a pas oublié le gamin du coin. C’est le cas de Theo Squires, journaliste pour le Liverpool Echo que nous avons contacté. «Tyler a toujours été très prometteur à l’académie de Liverpool. Il évoluait plutôt comme un numéro 8 offensif chez les jeunes, mais sa vision du jeu et sa qualité de passe lui ont valu d’être comparé à Xabi Alonso. Lors de son arrivée en équipe première à Liverpool en 2021-22, Jürgen Klopp l’a utilisé comme numéro 6. Ce positionnement plus reculé a quelque peu surpris, mais il s’en est bien sorti. La concurrence était telle qu’il lui serait difficile de s’imposer durablement en équipe première, mais il n’a jamais semblé hors de son élément lorsqu’il a été aligné.»

La suite après cette publicité

Son transfert à l’OL salué

Il poursuit : «je pense que son transfert à Lyon était un excellent choix. Il a été prêté en Championship et a impressionné à Blackburn et Hull par le passé. Après une saison en marge de l’équipe première à Liverpool, partir à l’étranger était un pari audacieux, mais la décision de sortir de sa zone de confort s’est avérée judicieuse jusqu’à présent. Il joue chaque semaine dans un championnat de haut niveau et acquiert une précieuse expérience européenne. Plusieurs jeunes joueurs anglais ont brillé dans des clubs comme la France et l’Allemagne, et c’est formidable de le voir suivre un parcours similaire. Son intégration rapide en France a probablement dépassé toutes les attentes. Après une saison en marge de l’équipe première à Liverpool, suite à deux années de titularisations régulières en Championship, il aspirait à jouer régulièrement ailleurs. »

Le journaliste anglais continue au sujet de celui qui compte 13 sélections et 1 but avec les Espoirs Anglais : «il est encore jeune mais il possède néanmoins une solide expérience pour un joueur de 23 ans, ayant évolué et s’étant entraîné avec certains des meilleurs à Liverpool. Cela l’a placé dans une position idéale pour franchir un cap à Lyon. Ayant goûté au football de premier plan en Championship, on comprend son désir de rattraper le temps perdu ailleurs. Il semble avoir saisi sa chance à Lyon à bras-le-corps !» Si bien que son nom commence déjà à circuler ici et là en vue du mercato d’hiver. Certains médias ont évoqué des intérêts venus de Serie A. D’autres ont parlé de courtisans en Premier League. Pour Theo Squires, un come-back dans le futur n’est pas impossible, mais pas pour tout de suite.

L’Angleterre le suit de près

«S’il continue sur sa lancée à Lyon, un retour en Angleterre sera toujours envisagé. Mais même s’il rêve sans doute de rejouer en Premier League un jour, rien ne l’oblige à précipiter son retour. S’il est performant, il ne manquera jamais d’attirer l’attention. Même si sa détermination pourrait être mise à l’épreuve à l’avenir s’il continue d’impressionner à Lyon, son départ à l’étranger visait à franchir une nouvelle étape et à sortir de sa zone de confort. Ce choix s’est avéré payant, il n’y a donc aucune raison de mettre fin prématurément à son aventure française. Un retour en Angleterre se fera probablement le moment venu, mais en attendant, il est à Lyon pour notre plus grand plaisir !» De son côté, Salim Baungally, journaliste spécialiste du foot anglais, nous confirme que l’Angleterre l’observe de près depuis son arrivée à Lyon.

«Il n’a pas eu vraiment sa chance avec les pros à Liverpool. Chez les jeunes, il n’a pas été inintéressant, surtout lorsqu’il a été prêté à Blackburn et à Hull. Là-bas, il a montré certaines qualités. Il a pu enchaîner une saison complète. Après on ne peut pas dire que l’Angleterre et Liverpool l’ont retenu lors de son départ cet été. C’était un joueur correct mais qui faisait plus penser à de la Championship qu’à la Premier League. Aujourd’hui, ça a changé. Il est suivi en Angleterre. Il y a des regards posés sur lui parce qu’il est passé par l’Angleterre et on se dit aujourd’hui pourquoi ne pas le rapatrier. Dès qu’un joueur anglais performe et est intéressant, ça titille davantage surtout qu’il est plutôt intéressant en L1.» Mais l’Angleterre va devoir attendre. La porte est de toute façon fermée à triple tour pour Morton comme l’ont fait savoir récemment Matthieu Louis-Jean (Directeur technique) et Michael Gerlinger (DG) à l’OL.