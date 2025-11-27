Menu Rechercher
Maccabi Tel Aviv - OL : les compositions officielles

Par Jules Aublanc
1 min.
Corentin Tolisso, buteur avec l'OL @Maxppp
L’OL veut rester dans la course au top 8 en Ligue Europa. Les Lyonnais se déplacent ce jeudi soir en Serbie pour y défier le Maccabi Tel Aviv dans le cadre de la 5e journée de la compétition (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h). Un succès leur permettrait de rester dans la zone directement qualificative pour les 8es de finale.

Privé de Mata, Kluivert, Nuamah et toujours Fofana, Fonseca aligne un 4-2-3-1 où Tessmann prend place en défense centrale aux côtés de Niakhaté, Maitland-Niles et Tagliafico occupant les couloirs. Morton et De Carvalho forment le double pivot derrière le trio Karabec-Tolisso-Moreira, un cran derrière Satriano. Les Israéliens devraient se présenter dans le même système, avec notamment Madmon en pointe, soutenu par Varela, Abu Farkhi et Davida.

Les compositions :

Maccabi Tel Aviv : Mishpati - Revivo, Heitor, Shlomo, Asante - Shahar, Lederman - Varela, Abu Farkhi, Davida - Peretz.

OL : Descamps - Maitland-Niles, Tessmann, Niakhaté, Tagliafico - Morton, De Carvalho - Sulc, Tolisso, Vinicius - Satriano.

Pub. le - MAJ le
