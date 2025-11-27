Menu Rechercher
Commenter 3
UEFA Europa League

L’OL franchit la barre des 500 buts en Coupe d’Europe

Par Josué Cassé
1 min.
Corentin Tolisso, buteur avec l'OL @Maxppp
Maccabi TA 0-6 Lyon

Vainqueur de ses trois premiers matches mais défait à Séville lors de la précédente journée, l’Olympique Lyonnais se rendait en Serbie, ce jeudi soir, pour défier les Israéliens du Maccabi Tel-Aviv, toujours à la recherche de leur première victoire dans cette campagne de Ligue Europa. Au regard de la première période, les hommes de Zarko Lazetic risquent cependant de devoir patienter encore… En démonstration, l’OL mène, en effet, 3 buts à 0 à la pause.

La suite après cette publicité

Une première période parfaite où Abner s’est rapidement distingué en ouvrant le score (4e). Quelques minutes plus tard, le piston gauche brésilien s’illustrait encore en déposant un ballon parfait sur la tête de Tolisso, buteur au second poteau. Avec cette réalisation, le milieu de terrain français a ainsi permis à l’OL de franchir la barre des 500 buts sur la scène européenne. Sur penalty, Niakhaté a lui aggravé le score (35e). Il faudra désormais confirmer au retour des vestiaires.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

UEFA Europa League
Lyon
Corentin Tolisso

En savoir plus sur

UEFA Europa League UEFA Europa League
Lyon Logo Lyon
Corentin Tolisso Corentin Tolisso
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier