L’OL franchit la barre des 500 buts en Coupe d’Europe

Vainqueur de ses trois premiers matches mais défait à Séville lors de la précédente journée, l’Olympique Lyonnais se rendait en Serbie, ce jeudi soir, pour défier les Israéliens du Maccabi Tel-Aviv, toujours à la recherche de leur première victoire dans cette campagne de Ligue Europa. Au regard de la première période, les hommes de Zarko Lazetic risquent cependant de devoir patienter encore… En démonstration, l’OL mène, en effet, 3 buts à 0 à la pause.

Une première période parfaite où Abner s’est rapidement distingué en ouvrant le score (4e). Quelques minutes plus tard, le piston gauche brésilien s’illustrait encore en déposant un ballon parfait sur la tête de Tolisso, buteur au second poteau. Avec cette réalisation, le milieu de terrain français a ainsi permis à l’OL de franchir la barre des 500 buts sur la scène européenne. Sur penalty, Niakhaté a lui aggravé le score (35e). Il faudra désormais confirmer au retour des vestiaires.