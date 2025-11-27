Liga
OL : le Real Madrid temporise pour Endrick
Depuis plusieurs semaines, le prêt d’Endrick à l’Olympique Lyonnais semble acquis. La presse brésilienne assurait même que les détails de l’opération avaient été réglés, à savoir un prêt sec et la moitié du salaire prise en charge par les Gones. Mais hier soir, un journaliste d’El Chiringuito a calmé le jeu.
❌ "No hay nada firmado para la cesión de Endrick al Lyon".
👉 "El Real Madrid quiere esperar hasta el 1 de enero por si hay alguna lesión".
« Il n’y a qu’un accord verbal avec l’Olympique Lyonnais pour le prêt d’Endrick. Il n’y a absolument rien de signé. Le Real Madrid veut attendre que le mercato ouvre au cas où un attaquant se blesse. Endrick pourrait le remplacer. Ou s’il y a un changement de coach et que le nouveau compte sur Endrick », a-t-il déclaré.
