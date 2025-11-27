Au tour de la Jamaïque d’être dégoûtée par Mason Greenwood !

Mason Greenwood a des soutiens. Cette semaine, plusieurs d’entre eux se sont mouillés publiquement pour l’Anglais, qui ne fait pas l’unanimité depuis l’affaire de violence conjugale qui a éclaté en 2022. Roberto De Zerbi a défendu son joueur lundi face aux médias. « Je n’entre dans la vie privée de personne, même pas dans celle de mes enfants. C’est un bon gars, il a payé de manière très forte ce qui est arrivé. Très fort. Il a trouvé le bon environnement bon pour lui, on lui a tendu la main. Il s’est bien comporté, il a un caractère introverti. Quand je le regarde comme personne, ça m’attriste ce qui est arrivé dans sa vie, parce que je connais une autre personne que celle qui a été décrite en Angleterre.» Sur le plateau du Canal Champions Club sur Canal+ mardi soir après la victoire 2 à 1 face à Newcastle en C1, Samir Nasri a également eu quelques mots pour l’ancien joueur de Manchester United.

La suite après cette publicité

« Si elle lui a pardonné… on est qui pour juger ? (…) C’est sur ça que… Si sa femme lui a pardonné, on peut lui pardonner. Si elle ne lui avait pas pardonné et qu’il avait été jugé coupable et qu’il ait cette peine en Angleterre, j’aurais dit que c’était normal.» Une sortie qualifiée de «honteuse» par plusieurs médias étrangers. De son côté, Timothy Weah n’a pas évoqué cette sombre affaire. Mais l’Américain veut aider son coéquipier à retrouver la sélection anglaise. « Quand je parle de Mason, c’est un sentiment particulier car il est très rare dans une vie d’avoir l’occasion de partager le terrain avec un joueur aussi exceptionnel et un personnage aussi extraordinaire. Nous nous sommes rapprochés depuis que j’ai rejoint l’équipe et que je suis ici. J’espère qu’il sera bientôt sélectionné. Je suis extrêmement fier de lui. Il réalise une saison incroyable et j’espère pouvoir l’aider à atteindre les sommets qu’il vise.» Une mission très compliquée.

La suite après cette publicité

Greenwood attend l’Angleterre

Depuis ses démêlés avec la justice, l’ancien joueur de Getafe est persona non grata chez les Three Lions. Une sélection avec laquelle il n’a disputé qu’un seul match. C’était en septembre 2020 face à l’Islande en Ligue des Nations. Par la suite, le sélectionneur de l’époque, Gareth Southgate, l’avait renvoyé chez lui avec Phil Foden pour avoir enfreint les règles de confinement liées à la Covid-19. Les deux joueurs avaient fait monter dans leur chambre d’hôtel 2 jeunes femmes alors qu’ils étaient en sélection. Depuis, le Marseillais n’a plus porté le maillot de l’Angleterre. Un rêve qu’il a toujours en tête selon The Athletic. Ce jeudi, la publication britannique assure que Greenwood a laissé entendre en privé qu’il est prêt à attendre un appel de Tuchel et qu’il estime pouvoir être sélectionné avec les Three Lions. Il pense que ses performances à l’OM peuvent l’aider à retrouver son pays. Actuel meilleur buteur de Ligue 1 avec 10 réalisations, il totalise 11 buts et 4 assists en 17 matches toutes compétitions confondues cette saison.

Sa prestation mardi soir à l’Orange Vélodrome face au Magpies a été observée de l’autre côté de la Manche. Ancien sélectionneur de l’Angleterre, Glenn Hoddle, qui était aux commentaires pour TNT Sports, a confié : « Greenwood a été exceptionnel, certaines de ses passes… Il est dangereux à chaque fois qu’il touche le ballon.» The Athletic a aussi aimé son match : «Mason Greenwood a fait son retour sur le devant de la scène britannique cette semaine en disputant son cinquième match de Ligue des champions de la saison avec Marseille, cette fois-ci contre Newcastle United. Il a créé quatre occasions lors d’une prestation de haut vol qui a ravi.» The Sun est du même avis. «En s’illustrant avec Marseille lors de leur victoire 2-1 contre Newcastle en Ligue des champions mardi soir, Mason Greenwood a rappelé au public anglais tout le talent exceptionnel qu’il possède sur un terrain de football. Son talent de footballeur n’a jamais été remis en question – il est probablement aujourd’hui le deuxième meilleur attaquant anglais derrière Harry Kane.»

La suite après cette publicité

La Jamaïque rêve toujours du Marseillais

Mais le tabloïd anglais rappelle les raisons pour lesquelles un retour en sélection anglaise semble compromis. «Les problèmes extra-sportifs qui le poursuivent font de lui un joueur non retenu pour l’équipe d’Angleterre lors de la Coupe du Monde. Publiquement, le sélectionneur anglais Thomas Tuchel n’exclut pas la possibilité d’un retour de Mason Greenwood en équipe nationale A. Mais soyons réalistes, il n’y a actuellement aucune chance que Greenwood rejoue pour les Three Lions et ajoute une sélection à son unique cape. Quoi qu’il fasse à Marseille au cours des prochains mois, il ne tentera pas de se qualifier de justesse pour la Coupe du monde de l’été prochain, même s’il est le deuxième meilleur attaquant du pays derrière Harry Kane.» Interrogé sur le joueur il y a quelques semaines, Thomas Tuchel a vite expédié le sujet. « Je ne lui ai pas parlé jusqu’à présent. Je n’ai parlé ni à lui ni à son entourage. Je pensais qu’il essayait de jouer pour la Jamaïque, alors nous n’y avons plus pensé. Il n’était pas dans les plans pour le moment et nous ne pensons pas à lui pour notre équipe. Je n’exclus rien, mais il n’est pas une priorité actuellement.»

The Sun évoque peut-être une possibilité pour l’Euro 2028, puisque de l’eau aura coulé sous les ponts, mais cela paraît tout aussi compliqué puisque son pays ne semble pas disposé à le pardonner. La FA, qui veut s’éviter des problèmes, lui ferme donc la porte pour le moment. Greenwood peut aussi choisir d’évoluer pour la Jamaïque, le pays de ses grands-parents. Des démarches ont été faites dans ce sens ces derniers mois afin de changer de nationalité sportive. En août dernier, il a obtenu son passeport jamaïcain. Tout le monde, aussi bien là-bas qu’en Angleterre, se disait qu’il allait enfiler la tunique des Reggae Boyz. Mais ce n’est toujours pas le cas. Greenwood temporise, lui qui n’a toujours pas demandé à la FA de transférer son affiliation à la fédération jamaïcaine de football (JFF). Cette dernière ne lâche pas l’affaire. D’autant qu’elle aimerait compter sur lui en mars prochain lors du tournoi de barrage intercontinental pour la Coupe du monde 2026. La Jamaïque affrontera la Nouvelle-Calédonie et pourrait en cas de victoire défier la République Démocratique du Congo.

La suite après cette publicité

Une sélection qui fait polémique

Avoir Greenwood dans ses rangs serait donc un plus. C’est une possibilité comme l’a admis Michael Ricketts, le président de la JFF, à The Athletic. « Je le pense. Car, au départ, il semblait surtout ravi que ses papiers soient enfin en règle. Quand nous le lui avons envoyé et que je lui ai demandé son avis, il m’a dit que c’était une décision familiale de sa part de ne pas se rendre disponible pour le moment.» Malgré les soucis judiciaires qu’il a pu avoir, la fédération jamaïcaine estime qu’il a été innocenté et qu’il a le droit de poursuivre sa carrière sans problème. Sauf que cette possible arrivée du Marseillais avec l’équipe nationale ne fait pas du tout l’unanimité. Plusieurs joueurs jamaïcains ne sont pas pour. En plus de son affaire, ils estiment qu’il arriverait pour profiter d’une possible qualification au Mondial après avoir manqué toute la phase de qualification. Ils pensent que c’est injuste, à l’image d’Isaac Hayden, sélectionné pour la première fois en 2024.

« Je ne joue pour la Jamaïque que depuis un an, et j’ai rencontré une certaine résistance à mes débuts, mais j’ai disputé 12 matches et tout le monde peut constater ma passion et mon implication sur le terrain. Je me donne à fond et je voulais être là pour aider la Jamaïque à se qualifier pour la Coupe du monde. Ils (la fédération) sont obsédés par les noms et cherchent à recruter toujours plus de joueurs. Ils veulent aligner la meilleure équipe possible, mais je leur ai dit : "si un joueur n’est pas prêt à s’engager pour le dernier tour des qualifications, sauf en cas de blessure, je ne vois pas pourquoi il devrait rejoindre le groupe en mars ou en fin de saison si nous nous qualifions." C’est tout simplement inadmissible. J’ai discuté avec les joueurs qui évoluent en équipe nationale jamaïcaine depuis des années. Certains pourraient disputer huit matches pour se qualifier pour la Coupe du monde, mais se retrouver ensuite devancés par des joueurs qui prennent la relève une fois la qualification acquise. Je ne pense pas que cela me conviendrait, ni aux autres joueurs d’ailleurs. Je ne souhaite pas participer à cela.»

Une injustice pour plusieurs joueurs jamaïcains

Il poursuit sur Greenwood : « la qualité du joueur, ses statistiques, son rendement, tout cela est exceptionnel, mais au final, tout repose sur les principes et l’intégrité. Si les joueurs peuvent se présenter uniquement pour une Coupe du monde, ce serait une véritable farce. Cela en dirait long sur le joueur, et sur l’organisation qui laisserait faire. Ma recommandation à la JFF était que tout nouveau joueur souhaitant intégrer l’équipe après la récente période de recrutement de septembre puisse le faire pour 2026 (après les barrages de la Coupe du monde et l’éventuelle campagne de Coupe du monde), pour un tout nouveau cycle.» Amari’i Bell (28 capes) est du même avis. « Pendant des années, nombre d’entre nous ont tout donné pour représenter leur pays, malgré les difficultés rencontrées en coulisses. Nous avons dû faire face à tout cela. Il serait injuste envers ceux qui ont vécu cette expérience et qui n’auront plus jamais l’occasion de disputer une Coupe du Monde. C’est un sujet qui fait débat. Il faut une bonne ambiance et une bonne énergie au sein de l’équipe. Il ne faut pas qu’il y ait de distance entre les joueurs.»

Les médias jamaïcains aussi ne comprennent pas. C’est le cas de Kathya Davis de Love 101 FM : « la plupart d’entre nous sommes convaincus que l’Angleterre ne le rappellera pas. Nous ne comprenons donc pas pourquoi il n’est pas venu jouer pour la Jamaïque, après tous les efforts que nous avons déployés pour l’attirer. Je préfère que l’équipe subisse une lourde défaite plutôt que de voir un joueur qui n’était pas là se débattre pour se qualifier pour la Coupe du monde.» Journaliste au Jamaica Observer, Daniel Blake a confié : «savoir qu’il nourrit toujours ce rêve de jouer en Angleterre… J’ai entendu dire que certains membres de la fédération ne sont pas ravis. Ils ont tout fait pour qu’il vienne ici. C’est difficile. C’est un excellent joueur, mais je ne pense pas que ce soit une décision qui sera acceptée à 100 %.» Dragué depuis 2023 par la JFF, Mason Greenwood sait qu’il n’est pas en terrain conquis et que les soutiens se font rares, même si certains journalistes et supporters militent pour sa venue.